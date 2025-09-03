A 444 átlépett minden határt: a meggyilkolt 22 hónapos kislány halálát is politikai támadásra használják

Azonnal lecsapott a rendőrség: nem úszta meg a feltételezett gyermekgyilkos
A gyilkossággal vádolt férfit szeptember 2-án 11 órakor fogták el Miskén.
Még egy ilyen tragédia után is csak azt hajtogatják: Magyarország nem működik.
Egy 22 hónapos kislány megrázó halála után sem álltak meg: Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője Facebook-posztban fakadt ki a 444.hu egyik írása kapcsán, amely szerinte nem a tragédiáról, hanem politikai hergelésről szól.
Ezt is ajánljuk a témában
A gyilkossággal vádolt férfit szeptember 2-án 11 órakor fogták el Miskén.
A szóban forgó cikk Czinkóczi Sándor tollából jelent meg, és azt sugallja: a hatóságok már korábban tudtak a kislány családjáról, jeleztek is a gyermekjóléti szolgálatnak, mégsem történt semmi. A bevezető alapján az olvasóban az a kép alakulhat ki, hogy a magyar állam kudarcot vallott – ismét.
Németh szerint ez nemcsak félrevezető, hanem gyalázatos.
„Értjük a 444 üzenetét: ebben az országban semmi nem működik!” – írja, hozzátéve, hogy a portál ezzel azt sugallja, Orbán Viktor Magyarországán minden gyerek veszélyben van, a hatóságok pedig tétlenek.
Csakhogy – ahogy Németh hangsúlyozza – a cikk végén kiderül: a korábbi bejelentéseknek semmi közük nincs a feltételezett gyilkoshoz. A férfit csak később ismerte meg a kislány anyja, és azóta semmilyen negatív jelzés nem érkezett sem róla, sem az anyáról.
A 444 szégyellje magát, hogy egy ilyen tragédia kapcsán is hergel, uszít, gyűlöletet kelt és a tiszás propagandát tolja!”
– zárja posztját Németh, aki szerint az elfogott gyanúsított a lehető legszigorúbb büntetést érdemli, de az ügyet politikai célokra felhasználni morálisan elfogadhatatlan.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendőrség kedd reggel közölte a honlapján, hogy a gyanú szerint a kislányt Jakab Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.
Nyitókép: Facebook