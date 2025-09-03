A 444 átlépett minden határt: a meggyilkolt 22 hónapos kislány halálát is politikai támadásra használják

A szóban forgó cikk Czinkóczi Sándor tollából jelent meg, és azt sugallja: a hatóságok már korábban tudtak a kislány családjáról, jeleztek is a gyermekjóléti szolgálatnak, mégsem történt semmi. A bevezető alapján az olvasóban az a kép alakulhat ki, hogy a magyar állam kudarcot vallott – ismét.

Németh szerint ez nemcsak félrevezető, hanem gyalázatos.

„Értjük a 444 üzenetét: ebben az országban semmi nem működik!” – írja, hozzátéve, hogy a portál ezzel azt sugallja, Orbán Viktor Magyarországán minden gyerek veszélyben van, a hatóságok pedig tétlenek.

Csakhogy – ahogy Németh hangsúlyozza – a cikk végén kiderül: a korábbi bejelentéseknek semmi közük nincs a feltételezett gyilkoshoz. A férfit csak később ismerte meg a kislány anyja, és azóta semmilyen negatív jelzés nem érkezett sem róla, sem az anyáról.

A 444 szégyellje magát, hogy egy ilyen tragédia kapcsán is hergel, uszít, gyűlöletet kelt és a tiszás propagandát tolja!”

– zárja posztját Németh, aki szerint az elfogott gyanúsított a lehető legszigorúbb büntetést érdemli, de az ügyet politikai célokra felhasználni morálisan elfogadhatatlan.