09. 03.
szerda
Magyarország gyűlölet 444

A 444 átlépett minden határt: a meggyilkolt 22 hónapos kislány halálát is politikai támadásra használják

2025. szeptember 03. 11:11

Még egy ilyen tragédia után is csak azt hajtogatják: Magyarország nem működik.

2025. szeptember 03. 11:11
null

Egy 22 hónapos kislány megrázó halála után sem álltak meg: Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője Facebook-posztban fakadt ki a 444.hu egyik írása kapcsán, amely szerinte nem a tragédiáról, hanem politikai hergelésről szól.

A szóban forgó cikk Czinkóczi Sándor tollából jelent meg, és azt sugallja: a hatóságok már korábban tudtak a kislány családjáról, jeleztek is a gyermekjóléti szolgálatnak, mégsem történt semmi. A bevezető alapján az olvasóban az a kép alakulhat ki, hogy a magyar állam kudarcot vallott – ismét.

Németh szerint ez nemcsak félrevezető, hanem gyalázatos.

„Értjük a 444 üzenetét: ebben az országban semmi nem működik!” – írja, hozzátéve, hogy a portál ezzel azt sugallja, Orbán Viktor Magyarországán minden gyerek veszélyben van, a hatóságok pedig tétlenek.

Csakhogy – ahogy Németh hangsúlyozza – a cikk végén kiderül: a korábbi bejelentéseknek semmi közük nincs a feltételezett gyilkoshoz. A férfit csak később ismerte meg a kislány anyja, és azóta semmilyen negatív jelzés nem érkezett sem róla, sem az anyáról.

A 444 szégyellje magát, hogy egy ilyen tragédia kapcsán is hergel, uszít, gyűlöletet kelt és a tiszás propagandát tolja!”

– zárja posztját Németh, aki szerint az elfogott gyanúsított a lehető legszigorúbb büntetést érdemli, de az ügyet politikai célokra felhasználni morálisan elfogadhatatlan.

Nyitókép: Facebook

 

counter-revolution
2025. szeptember 03. 11:27
Ahogyan a fonói gyilkos cigányállat esetében is érkezett bejelentés előző nap, de le sem szarták, másnap megölt két magyart. Lehet mosdatni a cigánybűnözést, de nem érdemes.
cserresznye
2025. szeptember 03. 11:24
Kezdjük azzal, hogy a gyerekeknek apjuk is van!. Elsősorban neki volt kötelessége kérni a feleség felügyeleti jogának megszüntetést, mert csak látogathatta a gyerekeit és láthatta a körülményeket( fizikai, lelki stb) neki kellett volna azonnal a gyámhatósághoz fordulni, de ott vannak a nagyszülők, és a most csodálkozó szomszédok. Vajon, most az édesapa, elvitte mára kisfiát?? És ha ezekben az ügyekben se az apa, se a gyámahatóság. már ha hivatalosan értesítette őket valaki nem lépett, akkor lehet a hatóságokra /polgármesterre mutogatni. De kérem, ez nem pártpolitikai kérdés. Itt elsősorban mindkét szülőt, és midkét ági nagyszülőt kell elővenni.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. szeptember 03. 11:23
ez ugyanaz a 444 amelyik arról is közöl interjút, hogy amikor az ilyen jellegű cigány családokat zaklatja a hatóság, akkor az valójában szegényüldözés faji előítélet és szegregáció?
elégia
2025. szeptember 03. 11:22
Czinkóczi egy sunyi alak egy szennylapnál. Normális ember ezektől távol tartja magát.
