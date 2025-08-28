Túlment minden határon az ukrán és a lengyel külügy: hamar helyretette őket Szijjártó Péter

Amint arról lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter kitiltotta Magyarországról a Barátság kőolajvezeték elleni támadást elkövető ukrán parancsnokot, Robert Brovdit.

Az eset kapcsán most Ukrajna és a lengyel külügy is beleállt hazán döntésébe, azonban Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül a bírálatokat.

Volodimir Zelenszkij utasította a külügyminisztériumot, hogy tisztázza a tényeket Magyarország döntésével kapcsolatban. Szijjártó Péter X-bejegyzésében, azzal védekezett, hogy

ez nem a mi háborúnk! Nem mi vagyunk a felelősek érte, nem mi indítottuk, és nem is vettünk részt benne. Ne provokáljatok minket, ne kockáztassátok az energiabiztonságunkat, és ne próbáljatok belerángatni minket a saját háborútokba.”

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski X-bejegyzésében pedig jelezte az ukrán parancsnoknak, hogy ha úgy alakul, szívesen látja őt Lengyelországban. Sikorski méltatta Brovdit, mint ukrán szabadságért harcoló bátor katona. A magyar külügyminiszter ezt a kijelentést azzal kommentálta, hogy „Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetése semmi köze Ukrajna szabadságához.”