08. 28.
csütörtök
08. 28.
csütörtök
fenyegetés üzenet Ukrajna Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter

Elszabadult a kitiltott ukrán parancsnok: Szijjártónak üzent és megfenyegette Magyarországot (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 16:47

Robert Brovdy nagyon bepöccent.

2025. augusztus 28. 16:47
null

Facebook-oldalán reagált Robert Brovdy, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse arra, hogy 3 évre kitiltották Magyaroroszágról.

Dugja fel a szankcióit és a kitiltást a seggébe Mr. Csontokon táncoló

– üzente Szijjártó Péternek.

„A Barátság kőolajvezeték védelmével nem Magyarország szuverenitásáért küzdesz, hanem a szankció alatt álló olcsó nyersanyagokból tömöd tele a mocskos zsebeidet. A megvásárlásával bűnrészes leszel benne, hogy többszörösére nőjön annak a véres pénznek a mennyiségét, amely rakéták és Sahedek drónok formájában repül vissza a békés ukrán városokba” – fogalmazott Brovdy.

Könyékig ukrán véres a karod, és ezt nem fogjuk elfelejteni

– fenyegetőzött a férfi.

Az üzenet végén magyarul azt írta: „Ruszkik haza!”

Nyitókép: Facebook

