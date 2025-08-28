Elszabadult a kitiltott ukrán parancsnok: Szijjártónak üzent és megfenyegette Magyarországot (VIDEÓ)

Magyarul üzent a kitiltott ukrán parancsnok, miután megtámadták a Barátság vezetéket (VIDEÓ)
Robert Brovdi, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba.
Robert Brovdy nagyon bepöccent.
Facebook-oldalán reagált Robert Brovdy, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse arra, hogy 3 évre kitiltották Magyaroroszágról.
Dugja fel a szankcióit és a kitiltást a seggébe Mr. Csontokon táncoló
– üzente Szijjártó Péternek.
„A Barátság kőolajvezeték védelmével nem Magyarország szuverenitásáért küzdesz, hanem a szankció alatt álló olcsó nyersanyagokból tömöd tele a mocskos zsebeidet. A megvásárlásával bűnrészes leszel benne, hogy többszörösére nőjön annak a véres pénznek a mennyiségét, amely rakéták és Sahedek drónok formájában repül vissza a békés ukrán városokba” – fogalmazott Brovdy.
Könyékig ukrán véres a karod, és ezt nem fogjuk elfelejteni
– fenyegetőzött a férfi.
Az üzenet végén magyarul azt írta: „Ruszkik haza!”
