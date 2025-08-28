Ft
Teljesen elképedt Lázár János: csak most tudta meg, mit terveznek Magyar Péterék (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 22:12

„Nem árad, hanem átb@sz a Tisza!” – fogalmazta meg a véleményét az építési és közlekedési miniszter.

2025. augusztus 28. 22:12
null

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Lázár János teljesen kiakadt

„Nem árad, hanem átb@sz a Tisza!” – fogalmazta meg a véleményét a Facebook-oldalán az eset kapcsán az építési és közlekedési miniszter, majd így folytatta:

Etyek az új Őszöd.

Megdöbbentő felvétel terjed a Tisza adóterveiről, ellenőriztetnem is kellett, hogy nem kamu-e, nem a mesterséges intelligencia segítségével készítette-e például az újellenzék óellenzéke. De nem, a felvétel valódi!”

„Egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók. Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig.

A Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását.

Egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat. Vessünk gátat a Tisza adónak!” – fogalmazott Lázár János.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

