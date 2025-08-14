Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Orbán Viktorra Ukrajna Putyin Oroszország Trump

Sosem késő hallgatni Orbán Viktorra

2025. augusztus 14. 14:34

Valóra vállt minden, amire a miniszterelnök már évek óta figyelmeztetett.

2025. augusztus 14. 14:34
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„A magyar miniszterelnök éveken át mondta:

Ukrajna nem fogja legyőzni Oroszországot.
A csatatéren nincs megoldás, tárgyalni kell.
Trump megnyeri az amerikai választást.
Trump le fog ülni Putyinnal tárgyalni.
Ha az európai vezetők nem lépnek időben, lemaradnak és kimaradnak.
Végül Trump és Putyin fog megállapodni Európa jövőjéről (is).

Pontosan így történt.

Most mit kell tenni?
Hallgatni Orbán Viktorra.
EU-orosz tárgyalás kell.
Ukrajna nem lehet az EU tagja.
Az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság megerősítésére kell fordítani.

Sosem késő hallgatni Orbán Viktorra.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép:  MTI / Bruzák Noémi

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!