„A magyar miniszterelnök éveken át mondta:

Ukrajna nem fogja legyőzni Oroszországot.

A csatatéren nincs megoldás, tárgyalni kell.

Trump megnyeri az amerikai választást.

Trump le fog ülni Putyinnal tárgyalni.

Ha az európai vezetők nem lépnek időben, lemaradnak és kimaradnak.

Végül Trump és Putyin fog megállapodni Európa jövőjéről (is).

Pontosan így történt.

Most mit kell tenni?

Hallgatni Orbán Viktorra.

EU-orosz tárgyalás kell.

Ukrajna nem lehet az EU tagja.

Az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság megerősítésére kell fordítani.

Sosem késő hallgatni Orbán Viktorra.”