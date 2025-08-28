Óriási slamasztikába kerülhet Budapest – de legalább volt pride meg ukrán zászló

Minden jel szerint a Karácsony Gergely féle városvezetés egyetlen említésre érdemes nyári „eredménye” a Pride megszervezése, valamint a szivárványos zászló kitűzése (az ukránt már évekkel ezelőtt kitűzték) volt a Városházára.

Befagytak ugyanis az egyeztetések a főváros és a kormány között, amelyek azután indultak el, hogy Budapest a nyár elején azonnali jogvédelmet kapott a bíróságtól, így egy rövid időre megúszta, hogy ki kelljen fizetnie a törvényben rászabott szolidaritási hozzájárulás teljes összegét – derült ki Kiss Ambrus ATV.hu-nak adott nyilatkozatából.

A főpolgármesteri hivatal főigazgatója jelezte, az azonnali jogvédelem hamarosan lejár.

Szeptembertől újra inkasszálhat a főváros számlájára az állam és újra elviheti a szolidaritási hozzájárulást”.

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk,

a szolidaritási hozzájárulás célja segíteni azokat a vidéki településeket, amelyek nem tudnak elég adóbevételt termelni, hogy alapvető közszolgáltatásokat biztosítsanak.

Ez a modell számos európai országban fellelhető, a magyar rendszer a BP Műhely szerint a németre hasonlít a legjobban.