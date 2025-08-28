Óriási slamasztikába kerülhet Budapest – de legalább volt pride meg ukrán zászló

Hangsúlyozta: a politika kiindulópontja, hogy egy közösség vezetőinek jogi és erkölcsi kötelessége biztosítani az emberek számára a közszolgáltatásokat, ezért „váratlan fejlemény a magyar politikában” az, hogy a tulajdonosi jogokkal élve, valaki úgy dönt, hogy nem nyújt közszolgáltatást.
Hozzátette, Karácsonyék „olyan költségvetést fogadtak el, amiről minden jogász megmondta, hogy törvénytelen. Arra nem lehet költségvetést építeni, hogy nem fizetjük be az adót.”
Orbán Viktor azt is megjegyezte, Budapest többet kap az országtól, mint ami ad neki.
Ki van tömve pénzzel, ez a leggazdagabb magyar város. Csak nincs vezetve.”