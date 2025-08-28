Ft
08. 28.
csütörtök
jogvédelem szolidaritási hozzájárulás Karácsony Gergely

Óriási slamasztikába kerülhet Budapest – de legalább volt pride meg ukrán zászló

2025. augusztus 28. 14:28

Orbán Viktor a csődközeli helyzet egyik legfőbb okát már június elején abban jelölte meg, hogy Budapesten nincs vezetés. A miniszterelnök akkor hozzáfűzte, a kormány segít, ha kell.

2025. augusztus 28. 14:28
null

Minden jel szerint a Karácsony Gergely féle városvezetés egyetlen említésre érdemes nyári „eredménye” a Pride megszervezése, valamint a szivárványos zászló kitűzése (az ukránt már évekkel ezelőtt kitűzték) volt a Városházára.

Befagytak ugyanis az egyeztetések a főváros és a kormány között, amelyek azután indultak el, hogy Budapest a nyár elején azonnali jogvédelmet kapott a bíróságtól, így egy rövid időre megúszta, hogy ki kelljen fizetnie a törvényben rászabott szolidaritási hozzájárulás teljes összegét – derült ki Kiss Ambrus ATV.hu-nak adott nyilatkozatából.

A főpolgármesteri hivatal főigazgatója jelezte, az azonnali jogvédelem hamarosan lejár. 

Szeptembertől újra inkasszálhat a főváros számlájára az állam és újra elviheti a szolidaritási hozzájárulást”.

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, 

a szolidaritási hozzájárulás célja segíteni azokat a vidéki településeket, amelyek nem tudnak elég adóbevételt termelni, hogy alapvető közszolgáltatásokat biztosítsanak. 

Ez a modell számos európai országban fellelhető, a magyar rendszer a BP Műhely szerint a németre hasonlít a legjobban.

Annak ellenére, hogy a 2010 utáni jobboldali kormányzás egyik első intézkedése az volt, hogy kihúzta Budapestet a pénzügyi csávából, 

nem sokkal azután, hogy a baloldal átvette a város vezetését, Budapest elkezdett anyagi nehézségekkel küzdeni, 

a Karácsony Gergely főpolgármester és csapata pedig igyekszik ezt a helyzetet a kormányra kenni.

Karácsony június elején figyelmeztető sztrájkot rendelt el: egy rövid időre leállíttatta a főváros közösségi közlekedését.

A kormány ekkor leült a fővárossal tárgyalni, majd elkezdték átvilágítani Budapest gazdálkodását.

Orbán Viktor: A segítség kiindulópontja, hogy ez a helyzet nem állhat elő még egyszer

A miniszterelnök Karácsony sztrájkját példátlannak nevezte.

Hangsúlyozta: a politika kiindulópontja, hogy egy közösség vezetőinek jogi és erkölcsi kötelessége biztosítani az emberek számára a közszolgáltatásokat, ezért „váratlan fejlemény a magyar politikában” az, hogy a tulajdonosi jogokkal élve, valaki úgy dönt, hogy nem nyújt közszolgáltatást.

Hozzátette, Karácsonyék „olyan költségvetést fogadtak el, amiről minden jogász megmondta, hogy törvénytelen. Arra nem lehet költségvetést építeni, hogy nem fizetjük be az adót.”

Orbán Viktor azt is megjegyezte, Budapest többet kap az országtól, mint ami ad neki.

Ki van tömve pénzzel, ez a leggazdagabb magyar város. Csak nincs vezetve.”

Orbán Viktor a csődközeli helyzet egyik legfőbb okát abban jelölte meg, hogy Budapesten nincs vezetés, miközben az egész város vezetésért kiált. Ehhez hozzáfűzte: „Csak azt tudom mondani, ha nem megy, segítünk.”

Azzal folytatta:

Minden segítségnek a kiindulópontja az, hogy ne engedjük, hogy ez a helyzet még egyszer előálljon.

Meg kell érteni a helyzetet, pontosan föl kell tárni és ahol a bajok vannak, ott kell beavatkozni”.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

karakter-2
2025. augusztus 28. 15:16
Karácsony alkalmatlan.
karcos-2
2025. augusztus 28. 15:08
Budaházy György nyílt levelet írt az Index szerkesztőségének. Tisztelt Index Szerkesztőség! Már a második cikket jelentetik meg velem kapcsolatban egy napokban történt eseménnyel összefüggésben úgy, hogy engem egyszer se kérdeztek meg a történtekről! Miért? Az Index a Hadházyféle 200 fős csapat propaganda szócsöve tán? Nem a "független, objektív sajtó" része, ahogy magukról ez a médiakör szokta hirdetni? ​ Ha Lakatos Ádám tüntetésszervező a múlt kedden a "kórházban kötött ki", az biztos nem miattam volt. Lehet, tán kicsit sokat szívott és már nem emlékszik, mit csinált aznap vagy nem tudom mi történhetett vele. Odajöttek vagy százan a üzlethez fél órával zárás után balhézni és be is akart nyomulni, én meg letoltam az üzlethez tartozó MAGÁNTERÜLETRŐL a járdára, mert még az ajtót meg a rácsot se lehetett tőle becsukni. A rendőrök (nem én!) meg ezután tovább terelték onnan a hordájával együtt. Ennyi a sztori! Üdvözlettel: Budaházy György
karcos-2
2025. augusztus 28. 15:07
Szabadságot Slamasztikának!
csulak
2025. augusztus 28. 15:06
igy van ez mindenhol ahol baloldali rablobanda garazdalkodik, DE butapest valasztott !
