Ha Karácsony tovább erősködik, az állam inkasszálhatja az összeget, amit a főváros nem fizet be

Még a végén tényleg sikerül megegyeznie a helyettesekről Karácsonynak és Magyarnak

Az, hogy Karácsony Gergely megragadja az alkalmat és a főváros vagyonának védelmezőjeként állítja be magát, érthető, ám a szegényebb települések kárára megalkotott költségvetés elfogadásának hátterében feltűnt Magyar Péter is, akinek ezen a téren nem feltétlenül ugyanazok az érdekei, mint a főpolgármesternek. A költségvetést mégis elfogadták a Tisza Párt szavazataival, miután Karácsony és Magyar egyeztettek.

De lehet, hogy kettejük szövetsége a jövőben ennél is továbbfejlődik. Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője ezzel kapcsolatban a Hirado.hu-nak azt nyilatkozta, a most kitaposott együttműködés következő állomása a főpolgármester helyettesének megválasztása lesz.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója pedig ugyanebben a cikkben emlékeztetett, Karácsony Gergely a nyári helyhatósági választásokon városszerte mindenütt kiragasztott plakátokon még Dobrev Klára mellett mosolygott.

„A közös poszterek jelképezte együttműködési szerződésből, amely 2026-ig lett megkötve, most a főpolgármester megpróbál emancipálódni” – fogalmazott. Hozzátette: Karácsony Gergelynek távolodnia kell a Demokratikus Koalíciótól. Ez Magyar Péter érdeke is, hiszen ezzel ő is jól jár. Egymást így kölcsönösen erősítik.