„Magyar Péter csütörtökön beugrott Szendrőre ajándékokat átadni, ahol ismét bebizonyította, hogy milyen ember valójában. Mindig mindennek róla kell szólnia, még egy alapjában véve szép gesztust is képes volt visszataszító módon a saját fényezésére felhasználni. Hangsúlyozom, nem az a probléma, hogy a jótékonykodást beleilleszti a kampányába, sokkal inkább az a mód, ahogy azt most is tette.

A Facebook-oldalán megosztott az eseményről 12 fotót. Mindegyik képen ő szerepel, ilyen-olyan pózban, jobbról, balról, alulról, felülről, minden létező irányból.

Még ilyenkor is az a fontos ennek a narcisztikus figurának, hogy szerepeljen. Ezt ismét pr-fogásnak szánta, de elég csak a képeket megnézni, és máris látjuk, érezzük, hogy ez bizony ismét hatalmas öngól volt. Átlátszó, álságos és meglehetősen visszataszító, hogy önreklámra használja még a jótékonykodást is. Szánalmas.”