Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Csépányi Balázs baloldal

Magyar Péter újabb hatalmas öngólján nevet az internet

2025. november 29. 20:05

Szánalmas.

2025. november 29. 20:05
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Magyar Péter csütörtökön beugrott Szendrőre ajándékokat átadni, ahol ismét bebizonyította, hogy milyen ember valójában. Mindig mindennek róla kell szólnia, még egy alapjában véve szép gesztust is képes volt visszataszító módon a saját fényezésére felhasználni. Hangsúlyozom, nem az a probléma, hogy a jótékonykodást beleilleszti a kampányába, sokkal inkább az a mód, ahogy azt most is tette.

A Facebook-oldalán megosztott az eseményről 12 fotót. Mindegyik képen ő szerepel, ilyen-olyan pózban, jobbról, balról, alulról, felülről, minden létező irányból.

Még ilyenkor is az a fontos ennek a narcisztikus figurának, hogy szerepeljen. Ezt ismét pr-fogásnak szánta, de elég csak a képeket megnézni, és máris látjuk, érezzük, hogy ez bizony ismét hatalmas öngól volt. Átlátszó, álságos és meglehetősen visszataszító, hogy önreklámra használja még a jótékonykodást is. Szánalmas.”

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

Csubszi
2025. november 29. 20:48
Most komolyan: mért jó, ha naponta szénné égeti magát ez a Prosztó Péter???
akitiosz
2025. november 29. 20:26
"Szánalmas." Amit Csépányi művel.
