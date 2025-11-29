Ft
Átlépett a Mátrixába Magyar Péter: mindenkivel megosztotta Nyíregyházán a legújabb hallucinációit

2025. november 29. 16:39

Rengeteg embert vizionált a baloldali politikus.

2025. november 29. 16:39
null

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy alig voltak kíváncsiak Magyar Péterre Nyíregyházán. „A tiszás megszorítócsomag kiszivárgása láthatóan megütötte Magyar Pétert: alig párszáz ember volt rá kíváncsi,

Győr után Nyíregyháza is kudarc számára, még egy kis parkolót sem tudott megtölteni”

– állapította meg Deák Dániel.

A dolog érdekessége, hogy – a 24.hu tudósítása szerint – a Tisza Párt elnöke felszólalása során külön megköszönte, hogy a hideg ellenére minden eddiginél nagyobb létszámban vettek részt az emberek a mostani, szerinte legfontosabb országjáráson.

Persze felmerült ezek után egy nagyon egyszerű kérdés: vajon eddig mennyien vehettek részt Magyar Péter rendezvényein?

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Obsitos Technikus
2025. november 29. 17:11
Ez kb. az óvoda kiscsoportjában is veszteséges stratégia.
Obsitos Technikus
2025. november 29. 17:07
Tízcsillióan voltak szerintem, legalábbis a nejlonmegváltó úr gondolataiból párolgó bűzös kigőzölgés füstjelei alapján.
llnnhegyi
2025. november 29. 17:05 Szerkesztve
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke rottyon van. Ugyanazok a gyűlölködő, kocsmaszintű mondókák minden helységben. Gyalázza,szidja a kormányt. VÉGETEK VAN!
SzaboGeza
2025. november 29. 16:53
Utánozd azt, akivé válni szeretnél!!! IGAZ? TE NYOMORULT PÖTI!!!
