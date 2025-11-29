Átlépett a Mátrixába Magyar Péter: mindenkivel megosztotta Nyíregyházán a legújabb hallucinációit

Árulkodó fotó bizonyítja: megütötte a Tiszát a kiszivárgott megszorítócsomag, komoly bajban van Magyar Péter
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
Rengeteg embert vizionált a baloldali politikus.
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy alig voltak kíváncsiak Magyar Péterre Nyíregyházán. „A tiszás megszorítócsomag kiszivárgása láthatóan megütötte Magyar Pétert: alig párszáz ember volt rá kíváncsi,
Győr után Nyíregyháza is kudarc számára, még egy kis parkolót sem tudott megtölteni”
– állapította meg Deák Dániel.
A dolog érdekessége, hogy – a 24.hu tudósítása szerint – a Tisza Párt elnöke felszólalása során külön megköszönte, hogy a hideg ellenére minden eddiginél nagyobb létszámban vettek részt az emberek a mostani, szerinte legfontosabb országjáráson.
Persze felmerült ezek után egy nagyon egyszerű kérdés: vajon eddig mennyien vehettek részt Magyar Péter rendezvényein?
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert