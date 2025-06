Orbán Viktor: Az ukránpárti erők mélyen beépültek még a hadsereg legfelső szintjeibe is (VIDEÓ)

Orbán Viktor péntek reggel fél nyolctól beszélt a hét legfontosabb történéseiről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„A nemzetközi helyzet fokozódik”

Az interjú elején Ruszin-Szendi Romolusz botránya volt a téma. Ismert: a volt vezérkari főnök katonához méltatlan módon egy idegen államot dicsőített a NATO-üléseken a „Szlava Ukrajini” felszólítással.

Alapvetően nemzetbiztonsági ügyről beszélünk” – húzta alá mindenekelőtt a miniszterelnök.

Az egész ügy gyújtópontja Ukrajna felvétele az Európai Unióba – véli Orbán Viktor. Magyarország nyíltan kiáll álláspontja mellett, mely szerint ellenzi Ukrajna uniós tagságát. „Ezért Magyarország a nemeztközi támadások középpontjába került” – hangsúlyozta, majd hozzátette: az ukránpárti erők mélyen beépültek még a hadsereg legfelső szintjeibe is. Orbán Viktor elmondta, örül annak, hogy kellő időben sikerült felfedni az egyik legsúlyosabb beépülést és tiszta a lelkiismerete, hogy nem ők vitték be a politikát a hadseregbe, hanem a volt vezérkari főnök lépett be a politikába. Jó lenne ezt minél előbb felszámolni – húzta alá.