Brüsszelben ki akarják iktatni a vonakodók hangját Ukrajna csatlakozása kapcsán, de Magyarország keresztülhúzhatja a számításaikat

Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. „Az Európai Bizottság most már az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt is megerősítette, hogy minden létező eszközt be fognak vetni a gyorsított ukrán tagságért, amelyet 2029-ig meg akarnak valósítani” – közölte Dömötör szerdán Brüsszelben.

A Fidesz EP-képviselője magyar újságíróknak nyilatkozva felidézte: Marta Kos bővítési biztos az EP külügyi szakbizottságának rendkívüli ülésén közölte, hogy még a 2029-ig tartó intézményi ciklusban be akarják fejezni a bővítési folyamatot.

Elmondása szerint a bővítési biztos arról is beszélt, hogy

még az uniós tagság bekövetkezte előtt fokozatosan meg akarják nyitni az EU piacait az ukrán termékek előtt.

„Az, hogy ez mivel jár, nagyon jól tudják a magyar gazdák, hiszen 2022-ben Brüsszel döntött arról, hogy a mezőgazdasági piacokat megnyitja, ami óriási jövedelmi károkat okozott a kelet-európai, így a magyar gazdáknak. Ezért kellett a kormánynak lépnie” – emlékeztetett.