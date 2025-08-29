Kubatov Gábor minden kétséget eloszlatott: Magyar Péter tátott szájjal szaladt be az álhír erdőbe (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt egyik fórumán azt állították, a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki Bakuba az azeri Qarabag elleni szerdai visszavágó mérkőzésre. Kubatov Gábor, a klub elnöke a Facebook-oldalára feltöltött videóban azonban minden kétséget eloszlatott:

a zöld-fehérek, mint mindig, most is bérelt repülőgéppel utaztak.

„Jelzem, ha ki lehetne bérelni ilyen utakra a honvédségi gépeket, szívesen megtenném. Ez tovább növelné az állami bevételeket” – fogalmazott Kubatov Gábor, aki megemlítette azt is, hogy az FTC pillanatnyilag éppen négymilliárd forint UEFA bevételnél jár, amiből a klub adózik és járulékokat fizet.

De ezt honnan is tudná ez az álfradista ripacs, aki közben az MTK luxus skyboxaiban ül?”

– tette fel a költői kérdést a Fidesz alelnöke, majd üzent Magyar Péternek: „Ha adhatok egy tanácsot, hagyjál békén minket. Az nekünk is jobb lesz, az kevésbé olyan fontos, de neked is. Na jó egészséget!”