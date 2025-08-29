Ft
Kubatov Gábor minden kétséget eloszlatott: Magyar Péter tátott szájjal szaladt be az álhír erdőbe (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 08:58

A Tisza Párt egyik fórumán azt állították, a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki Bakuba az azeri Qarabag elleni visszavágó mérkőzésre.

2025. augusztus 29. 08:58
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt egyik fórumán azt állították, a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki Bakuba az azeri Qarabag elleni szerdai visszavágó mérkőzésre. Kubatov Gábor, a klub elnöke a Facebook-oldalára feltöltött videóban azonban minden kétséget eloszlatott: 

a zöld-fehérek, mint mindig, most is bérelt repülőgéppel utaztak.

„Jelzem, ha ki lehetne bérelni ilyen utakra a honvédségi gépeket, szívesen megtenném. Ez tovább növelné az állami bevételeket” – fogalmazott Kubatov Gábor, aki megemlítette azt is, hogy az FTC pillanatnyilag éppen négymilliárd forint UEFA bevételnél jár, amiből a klub adózik és járulékokat fizet. 

De ezt honnan is tudná ez az álfradista ripacs, aki közben az MTK luxus skyboxaiban ül?”

tette fel a költői kérdést a Fidesz alelnöke, majd üzent Magyar Péternek: „Ha adhatok egy tanácsot, hagyjál békén minket. Az nekünk is jobb lesz, az kevésbé olyan fontos, de neked is. Na jó egészséget!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala

Toma78
2025. augusztus 29. 09:27
Ja annyira fradista a patkánya, hogy a kölykei az mtk ban fociznak, de ő most épp fradista... Te mocskos féreg tudod már megtanulhattad volna ebben az egy évben a hazug Magyar Pétert hamarabb utol érik mint a bukott Gyurcsány Ferencet... Ő megélhette, hogy hazugságaival hatalomra jutott és onnan bukott. Te is bukni fogsz.a különbség annyi lesz, hogy te csak csókolgathatod a Fidesz kezét ha hagynak elszökni az országból a szektáddal együtt.🖕😁🖕
angie1
2025. augusztus 29. 09:23
Hazugsággyár a Tisza, ezt ők is tudják!
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 29. 09:20
nem is tudtam, hogy a pötiPeti megélhetési zsidónak is felcsapott mert mi mást keres egy poloska az MTK skyboxban?
