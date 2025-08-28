Magyar Péteréknek a Fradi sem szent: álhírekkel próbálják lejáratni a klubot (VIDEÓ)

A valótlan állítást a Latte Avocado nevű magyar blog is cáfolta. Egy videójukban bemutatták, hogy a Fradi játékosainak utazásához semmi köze nem volt a honvédségnek. A gép, amelyről Kubatov Gábor is posztolt a közösségi oldalán, mindössze hasonló színű, mint a honvédségé, más egyezés nincs köztük.

A Flightradar nevű oldalon egyetlen kattintással bárki ellenőrizheti, hogy egy litván légitársaság gépével utaztak a fradisták.

Magyar Péter viszont arról kezdett el beszélni, hogy több büntetőjogi kategóriába is beletartozhat ez az utazás, ha valóban honvédségi géppel történt. Sőt, az a legdurvább, hogy még azt is közölte, ő amúgy fradista.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert