Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kubatov Gábor Fradi Qarabag Baku Magyar Péter Ferencváros Magyar Honvédség

Magyar Péteréknek a Fradi sem szent: álhírekkel próbálják lejáratni a klubot (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 15:52

Pedig gyorsan meg lehetett volna győződni róla, hogy a tiszások álhírt terjesztenek azzal, hogy honvédségi repülővel utazott a csapat.

2025. augusztus 28. 15:52
null

A Tisza Párt egyik fórumán azt állították, a Ferencváros játékosait a Magyar Honvédség repülőgépével szállították ki Bakuba az azeri Qarabag elleni szerdai visszavágó mérkőzésreírja a Magyar Nemzet. Mindez azonban nem igaz, gyorsan meg lehetett volna győződni erről, ennek ellenére a párt szimpatizánsai ezt az álhírt terjesztik.

Ezt is ajánljuk a témában

A valótlan állítást a Latte Avocado nevű magyar blog is cáfolta. Egy videójukban bemutatták, hogy a Fradi játékosainak utazásához semmi köze nem volt a honvédségnek. A gép, amelyről Kubatov Gábor is posztolt a közösségi oldalán, mindössze hasonló színű, mint a honvédségé, más egyezés nincs köztük. 

A Flightradar nevű oldalon egyetlen kattintással bárki ellenőrizheti, hogy egy litván légitársaság gépével utaztak a fradisták.

Magyar Péter viszont arról kezdett el beszélni, hogy több büntetőjogi kategóriába is beletartozhat ez az utazás, ha valóban honvédségi géppel történt. Sőt, az a legdurvább, hogy még azt is közölte, ő amúgy fradista.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2025. augusztus 28. 16:18
Miért lenne szent?! Mindent gyűlölnek, ami magyar.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. augusztus 28. 16:07
Mondjuk a fradi nekem sem, és még sok millió magyarnak sem "szent" Hajrá lilák!!! 😁
Válasz erre
0
4
madre79
2025. augusztus 28. 16:03
Elég tökös fiúk vannak a csapatban, ne hagyjátok hogy ez a kanegér piszkáljon benneteket is!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!