„Javuló közhangulat és erősödő Fidesz jellemezte a nyarat, emiatt kétségbeesés van a TISZA vezetésében.

Friss információk 5 pontban:

1. MAGYAR PÉTER BLÖFFÖLT: Magyar Péter augusztus 18-án azt írta a Facebook-oldalán, hogy a TISZA által megrendelt friss kutatás szerint már 10 százalékkal vezetnek. A TISZA belső ügyeire rálátó forrásaim megerősítették, hogy ez csak egy kommunikációs blöff volt, ugyanis válaszreakciót kellett adni arra, hogy aznap már az ellenzékhez köthető IDEA Intézet friss felmérése is jelentős Fidesz-erősödést mutatott. Így nem meglepő, hogy a Magyar Péter által emlegetett kutatást azóta sem látta senki, nem is publikálták.

2. KÉTSÉGBEESÉS A TISZÁBAN: Az IDEA jelentős Fidesz-erősödést mutató kutatása mellett Pulai András kijelentése is kétségbeesést eredményezett tiszás körökben, ugyanis a szintén az ellenzékhez köthető közvélemény-kutató kerek-perec kijelentette: »a választókerületi kutatásokban a FIDESZ szisztematikusan jobban áll«, az országos kutatásokban a TISZA felül van reprezentálva. Ezt jelzik egyébként a FIDESZ belső kutatásai is, amelyek az elmúlt hetekben a Magyar Péter által emlegetett felméréssel ellentétben nyilvánosságra kerültek.

3. JAVUL A KÖZHANGULAT, NEHEZEBB HERGELNI: A választás szempontjából fontos mutatószám, hogy milyen a lakosság gazdasági közérzete. A Századvég ezt rendszeresen vizsgálja, és az augusztusi adat jelentős javulást mutatott, és nagyjából olyan szinten van, mint a FIDESZ által toronymagasan megnyert 2024-es EP-választás előtt. Ez vélhetően például a friss Otthon Start Programnak is köszönhető, és nagyon rossz hír Magyar Péternek, hiszen ha jobb az emberek hangulata, ő nehezebben tud a kormány ellen hergelni.