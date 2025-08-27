Ft
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
TISZA FIDESZ Pulai András közvélemény-kutatás Magyar Péter blöff Orbán Viktor

Kétségbeesésben a Tisza vezetése, Magyar Péter blöffölt, ők is tudják, hogy erősödik a Fidesz

2025. augusztus 27. 07:53

Érződik, hogy Orbán Viktor a belpolitikára fókuszál.

2025. augusztus 27. 07:53
null
Deák Dániel
Deák Dániel
„Javuló közhangulat és erősödő Fidesz jellemezte a nyarat, emiatt kétségbeesés van a TISZA vezetésében.

Friss információk 5 pontban:

1. MAGYAR PÉTER BLÖFFÖLT: Magyar Péter augusztus 18-án azt írta a Facebook-oldalán, hogy a TISZA által megrendelt friss kutatás szerint már 10 százalékkal vezetnek. A TISZA belső ügyeire rálátó forrásaim megerősítették, hogy ez csak egy kommunikációs blöff volt, ugyanis válaszreakciót kellett adni arra, hogy aznap már az ellenzékhez köthető IDEA Intézet friss felmérése is jelentős Fidesz-erősödést mutatott. Így nem meglepő, hogy a Magyar Péter által emlegetett kutatást azóta sem látta senki, nem is publikálták.

2. KÉTSÉGBEESÉS A TISZÁBAN: Az IDEA jelentős Fidesz-erősödést mutató kutatása mellett Pulai András kijelentése is kétségbeesést eredményezett tiszás körökben, ugyanis a szintén az ellenzékhez köthető közvélemény-kutató kerek-perec kijelentette: »a választókerületi kutatásokban a FIDESZ szisztematikusan jobban áll«, az országos kutatásokban a TISZA felül van reprezentálva. Ezt jelzik egyébként a FIDESZ belső kutatásai is, amelyek az elmúlt hetekben a Magyar Péter által emlegetett felméréssel ellentétben nyilvánosságra kerültek.

3. JAVUL A KÖZHANGULAT, NEHEZEBB HERGELNI: A választás szempontjából fontos mutatószám, hogy milyen a lakosság gazdasági közérzete. A Századvég ezt rendszeresen vizsgálja, és az augusztusi adat jelentős javulást mutatott, és nagyjából olyan szinten van, mint a FIDESZ által toronymagasan megnyert 2024-es EP-választás előtt. Ez vélhetően például a friss Otthon Start Programnak is köszönhető, és nagyon rossz hír Magyar Péternek, hiszen ha jobb az emberek hangulata, ő nehezebben tud a kormány ellen hergelni.

4. ÉRZŐDIK, HOGY ORBÁN VIKTOR A BELPOLITIKÁRA FÓKUSZÁL: Mindez annak az eredménye, hogy Orbán Viktor a külpolitika helyett sokkal inkább a belpolitikára fókuszál, jelentős változtatásokat hajtott végre a kormánypártban, ami a nyilvánosság számára is érzékelhető; elég csak a Digitális Polgári Körökre gondolni. Maga a miniszterelnök is aktívabban kommunikál, ami felrázta a jobboldal szavazótáborát.

5. NEM JÖTT BE A TISZA ORSZÁGJÁRÁSA: A drónfotók alapján Magyar Péter országjárásának a legtöbb helyszínén csupán néhányan lézengenek, nincsen komolyabb érdeklődés. A legnagyobb kontraszt talán akkor volt, amikor Orbán Viktort az augusztus eleji MCC Feszten ezrek hallgatták, míg Magyar Pétert Erdélyben csupán pár tucatnyian. Ez is azt jelzi, hogy míg az online térben a kamu profilokkal egy virtuális előnyt lehet mutatni, addig a valóságban ez nincsen így.”

Kötter Tamás

A Tiszával visszatérne a 2002-2010 közötti MSZP-SZDSZ korszak

A munka- és családközpontú kormányzást segélyalapúra cserélnék, amit baloldali szokás szerint a középosztállyal fizettetnének meg.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

nogradi
2025. augusztus 27. 08:57
Kétségbeesésben a Tisza vezetése, ja az öreg 0rbán IS azért nyilatkozgat nagy hírtelen.
Gintonic68
2025. augusztus 27. 08:50
A Tisza-adóhoz vajon mit szólnának a budai jómódban élő, változást vágyó rétegek? Tudják egyáltalán, hogy kik állnak Magyar mögött? Talán a bukott, leszerepelt ballik körök, 2002-2010 között regnáló, leszerepelt "szakértők"?
kimirszen
2025. augusztus 27. 08:45
statisztakimirszen 2025. augusztus 27. 08:16 Tolna 60% Fidesz mond valamit? Újpest 50% DK? Gárdony 0% fidesz.
Vata Aripeit
2025. augusztus 27. 08:32
érdemes beleolvasni a 444/telex etc bulvárlapokba..olyan szintű prolihergelés megy, hogy az elképesztő...hatvanpuszta az örök prolipukkasztó, a magánrepülő(!!!) vs tanári fizetések, lázár, munkács, ukránok széjjelverik az oroszt...és ezek csak a címlapjaikról ..beljebb nem merészkedtem..nem véletlen, hogy a proliszekta agya már xarrá ment,csak a fröcsögés, gyűlölet, irigység, pökhendiség....de hát ez van, majd szétdurrannak, csak ne legyünk akkor ventilátor közelében...
