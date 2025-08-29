Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csépányi Balázs Havas Henrik Orbán Viktor

Havas Henrik vérig sértette Orbán Viktort, ezúttal nagyon messzire ment

2025. augusztus 29. 06:07

Aljas húzás.

2025. augusztus 29. 06:07
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Most azonban még ennél is tovább merészkedett, elhatalmasodott rajta a gyűlölet-kór. Vérlázító képet posztolt a magyar miniszterelnökről és Göringről, ahol a testalkatukat hasonlította össze, és többek közt a következő szöveget írta hozzá: »Végezetül: Viktor! Nekem tetszel. De tényleg. Szép vagy és okos. Most őszintén! Göring se volt szép, de ő is gyűjtögetett. Ne add fel, higgyél a magyar népben!«

Felháborító! Ez az ember taníthatott például újságíró-etikát. Vicc! Úgy látszik, ebben az elnyomó, rettenetes diktatúrában azért vérig lehet sérteni a regnáló miniszterelnököt minden további nélkül. Miért kell eltűrnünk ennek a magát zseninek képzelő tahónak az aljas kirohanásait? Hol a határ? 

Elég volt!

Amikor kiderült Havasról, hogy beteg, nem írtam róla hetekig, bevallom, megsajnáltam. Úgy éreztem, hogy talán ez a betegség majd egy kicsit szelídebbé, kulturáltabbá, visszafogottabbá teszi. Talán emberi hangon szólal majd meg, nem üt-vág összevissza, válogatás nélkül használva az aljasabbnál aljasabb eszközöket.

Tévedtem, sajnos. Ez az ember nem fog megváltozni soha.”

Havas Henrik

Facebook

Idézőjel

Először is a Kubatov meg az Orosz, sőt még a Hajnal is húzzon el a picsába!

Ennél a brigádnál csak az Újpestnél vannak hülyébbek.

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

Mich99
2025. augusztus 29. 06:51
A Patkány Pártnak és a Maradék Mosléknak ilyen öreg alkoholista kommunistákra van szüksége...
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. augusztus 29. 06:49
Hamvas sértegeti Orbánt. Miért lenne sértő, ha felbugyog az erjedő szar? Csak undorító.
Válasz erre
1
0
Hoked_ly
2025. augusztus 29. 06:47
Hogy nem tud már megdögleni ez a féreg?
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. augusztus 29. 06:45
Nagyon erőlködik az öreg patkány...
Válasz erre
1
0
