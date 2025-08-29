„Most azonban még ennél is tovább merészkedett, elhatalmasodott rajta a gyűlölet-kór. Vérlázító képet posztolt a magyar miniszterelnökről és Göringről, ahol a testalkatukat hasonlította össze, és többek közt a következő szöveget írta hozzá: »Végezetül: Viktor! Nekem tetszel. De tényleg. Szép vagy és okos. Most őszintén! Göring se volt szép, de ő is gyűjtögetett. Ne add fel, higgyél a magyar népben!«

Felháborító! Ez az ember taníthatott például újságíró-etikát. Vicc! Úgy látszik, ebben az elnyomó, rettenetes diktatúrában azért vérig lehet sérteni a regnáló miniszterelnököt minden további nélkül. Miért kell eltűrnünk ennek a magát zseninek képzelő tahónak az aljas kirohanásait? Hol a határ?

Elég volt!

Amikor kiderült Havasról, hogy beteg, nem írtam róla hetekig, bevallom, megsajnáltam. Úgy éreztem, hogy talán ez a betegség majd egy kicsit szelídebbé, kulturáltabbá, visszafogottabbá teszi. Talán emberi hangon szólal majd meg, nem üt-vág összevissza, válogatás nélkül használva az aljasabbnál aljasabb eszközöket.

Tévedtem, sajnos. Ez az ember nem fog megváltozni soha.”