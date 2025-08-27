Váratlan bejelentést tett Havas Henrik: belépett a Harcosok Klubjába, és egy „digitális kört” is létrehozott

Havas Henrik meglepő bejelentést tett a közösségi médiában:

Beléptem a Harcosok Klubjába, létrehozom idősebb Rokobauer Henrik őrvezető emlékére a vidám hadifoglyokról elnevezett digitális kört”

– írta a Facebook-oldalán. A közléssel párhuzamosan felidézte édesapja, Rokobauer Henrik második világháborús élményeit, aki részt vett a Budai Vár ostromában, majd közel három évet töltött hadifogságban Ukrajnában.

A bejegyzésben Havas Henrik kijelentette, hogy mostantól ő képviseli apját a Harcosok Klubjában, és ironikus hangvételben tette hozzá: „ha elfogy a páncélgránát, irány Ukrajna” – utalva az egykori hadifogság helyszínére. Felhívásában a következőket írta a követőihez:

(Annyira vonz egy orosz hadifogolytábor Ukrajnában!) Jöjjön velem mindenki, aki hajlandó küzdeni az 1000 éves Magyarország fennmaradásáért!”

A bejegyzést Havas az „Ifj. Rokobar (Havas) Henrik honvéd” aláírással zárta.