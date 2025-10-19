Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kórház Magyar Péter harcosok klubja egészségügy Takács Péter

Megint helyre kellett tennie Magyar Pétert az egészségügyi államtitkárnak

2025. október 19. 12:18

A minisztériumban nem lehet műtéteket végezni – világosította fel Takács Péter a Tisza vezérét.

2025. október 19. 12:18
null

Látom, a populista demagógia bel-budai császára ma is felkelt és egy öblös hergeléssel indította a napját – írta kommentben Magyar Péter legfrissebb bejegyzésére reagálva Takács Péter egészségügyi államtitkár. 

A Tisza vezére vasárnap reggel pártja egészségügyi szakértőjéről értekezett, aki a bristoli kórházban végzett műtétje után „fáradtan, 3 térdprotézis és egy csipőprotézis műtét elvégzése után is éppen arról beszél, hogy milyen jó gyakorlatokat, pozitív ösztönzőket fogunk bevezetni az állami egészségügyben 2026-tól.”

Közben Takács Péter egészségügyi államtitkár a közpénzen kiartott trollhadsereg “edző”táborában a digitális harcosokkal gyűlölködik és uszít, miután sikerült elfogadniuk a lex gurigát (kormányrendelet a kórházak vécépapír ellátásáról 2026-tól) – írta Magyar, azzal a konklúzióval, hogy lehet választani a kettő között.

A posztot azonban nem hagyta szó nélkül az egészségügyi államtitkár, aki kommentjében azt írta a Tisza vezérének:

Gondolom az nem zavarja, hogy egy minisztérium épülete – ahol jellemzően a miniszterek és államtitkárok dolgoznak – nem igazán alkalmas betegellátásra...

„Péter, soha nem fogjuk megtudni (merthogy nem nyertek), hány műtétet végezne el a drága doktor bácsi a minisztériumban. Vagy hogy egy folyamatosan a műtőben álló ágazatvezető képes lenne-e irányítani a magyar egészségügyet” – írta Takács hozzátéve, hogy ő marad a hagyományos módszernél a demagóg látványpékség helyett.

Te meg nyomtass rólam is egy papírmasé figurát, ha ennyire hiányzom! – dörrentett oda az államtitkár a Tisza vezérének. 

Fotó: MTI/Hegedűs Róbert

Összesen 21 komment

Agricola
2025. október 19. 14:51
A Tisza vezére pártja egészségügyi szakértőjéről értekezett, aki a bristoli kórházban végzett műtétje után „fáradtan, 3 térdprotézis és egy csipőprotézis műtét elvégzése után is éppen arról beszél, hogy milyen jó gyakorlatokat, pozitív ösztönzőket fogunk bevezetni az állami egészségügyben 2026-tól.” Lehet, hogy a Tisza bristoli kórházban operáló szakértője rengeteg térdprotézis és csipőprotézis műtétet végez el, de mégsem eleget, mert ezen a területen is Nagy Britanniában sokkal hosszabb a várakozási idő, mint Magyarországon. Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London) írja 2022. december 16. 15:47 „A King's Fund által készített dokumentum szerint masszív lemaradásban van a brit egészségügy… Angliában a nem sürgős kórházi ellátásra várakozók száma 7,2 millió, ami rekordnak számít. Közülük 410 983-an több mint egy éve várnak olyan kezelésre – például csípő- vagy térdprotézisre, szürke hályog-eltávolításra vagy sérvjavításra…” Csípőprotézisre nálunk megelőző 6 hónapban 128 nap
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 19. 14:37
Mondjuk a kórházbezárás meg a vizitdíj mint zseniális egészségügyet javító intézkedés amit a Szaros kapcái kiizzadtak már kipróbált és megbukott termékek voltak.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 19. 14:35
A Szaros kapcáinak fingjuk sincs mi a dolga egy miniszternek és, ha jól végzi a munkáját mire marad ideje. Csak tipródnak , hülyeségeket locsognak és hazudoznak egyfolytában és ez is rohadtul kevés a miniszterség elnyeréséhez is.
Válasz erre
0
0
zabszem
2025. október 19. 14:24
"...milyen jó gyakorlatokat, pozitív ösztönzőket fogunk bevezetni az állami egészségügyben 2026-tól." Te jó ég... Ettől mentse meg az egészségügyet, amit Petike bevezet.... A régiónként egy építendő szuperkórház (He???) briliáns ötlete is csak úgy hasít....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!