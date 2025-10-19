Megint helyre kellett tennie Magyar Pétert az egészségügyi államtitkárnak

„Gyomorforgató, amit művelsz!” – durván kiosztotta Magyar Pétert Takács Péter
Magyar Péter bejegyzése arról számolt be, hogy az esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát.
A minisztériumban nem lehet műtéteket végezni – világosította fel Takács Péter a Tisza vezérét.
Látom, a populista demagógia bel-budai császára ma is felkelt és egy öblös hergeléssel indította a napját – írta kommentben Magyar Péter legfrissebb bejegyzésére reagálva Takács Péter egészségügyi államtitkár.
A Tisza vezére vasárnap reggel pártja egészségügyi szakértőjéről értekezett, aki a bristoli kórházban végzett műtétje után „fáradtan, 3 térdprotézis és egy csipőprotézis műtét elvégzése után is éppen arról beszél, hogy milyen jó gyakorlatokat, pozitív ösztönzőket fogunk bevezetni az állami egészségügyben 2026-tól.”
Közben Takács Péter egészségügyi államtitkár a közpénzen kiartott trollhadsereg “edző”táborában a digitális harcosokkal gyűlölködik és uszít, miután sikerült elfogadniuk a lex gurigát (kormányrendelet a kórházak vécépapír ellátásáról 2026-tól) – írta Magyar, azzal a konklúzióval, hogy lehet választani a kettő között.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter bejegyzése arról számolt be, hogy az esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát.
A posztot azonban nem hagyta szó nélkül az egészségügyi államtitkár, aki kommentjében azt írta a Tisza vezérének:
Gondolom az nem zavarja, hogy egy minisztérium épülete – ahol jellemzően a miniszterek és államtitkárok dolgoznak – nem igazán alkalmas betegellátásra...
„Péter, soha nem fogjuk megtudni (merthogy nem nyertek), hány műtétet végezne el a drága doktor bácsi a minisztériumban. Vagy hogy egy folyamatosan a műtőben álló ágazatvezető képes lenne-e irányítani a magyar egészségügyet” – írta Takács hozzátéve, hogy ő marad a hagyományos módszernél a demagóg látványpékség helyett.
Te meg nyomtass rólam is egy papírmasé figurát, ha ennyire hiányzom! – dörrentett oda az államtitkár a Tisza vezérének.
Ezt is ajánljuk a témában
Takács Péter szerint „nehéz nem észrevenni, hogy Magyar Péter álságos viselkedése mögött valójában mi van”.
Fotó: MTI/Hegedűs Róbert