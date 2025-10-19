Megint helyre kellett tennie Magyar Pétert az egészségügyi államtitkárnak

Látom, a populista demagógia bel-budai császára ma is felkelt és egy öblös hergeléssel indította a napját – írta kommentben Magyar Péter legfrissebb bejegyzésére reagálva Takács Péter egészségügyi államtitkár.

A Tisza vezére vasárnap reggel pártja egészségügyi szakértőjéről értekezett, aki a bristoli kórházban végzett műtétje után „fáradtan, 3 térdprotézis és egy csipőprotézis műtét elvégzése után is éppen arról beszél, hogy milyen jó gyakorlatokat, pozitív ösztönzőket fogunk bevezetni az állami egészségügyben 2026-tól.”

Közben Takács Péter egészségügyi államtitkár a közpénzen kiartott trollhadsereg “edző”táborában a digitális harcosokkal gyűlölködik és uszít, miután sikerült elfogadniuk a lex gurigát (kormányrendelet a kórházak vécépapír ellátásáról 2026-tól) – írta Magyar, azzal a konklúzióval, hogy lehet választani a kettő között.