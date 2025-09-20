Ft
Csattanós választ adott az egészségügyi államtitkár Magyar Péternek

2025. szeptember 20. 11:22

Takács Péter szerint „nehéz nem észrevenni, hogy Magyar Péter álságos viselkedése mögött valójában mi van”.

2025. szeptember 20. 11:22
Takács Péter egészségügyi államtitkár

Kórházainkban naponta több tízezer embert gyógyítunk, ápolunk – írja Takács Péter egészségügyi államtitkár legújabb bejegyzésében. Takács Péter kiemelte, hogy az ehhez szükséges eszközök beszerzéséről és a raktárak folyamatos töltéséről is gondoskodnak és ezen ponton néhány fotót mellékelt néhány feltöltött kórházi raktárról. 

A kórházak mindig is köszönettel elfogadják az adományozók felajánlásait. Ma is így tesznek”

 – emelte ki az államtitkár aki itt megjegyezte, hogy az adományozó aktivisták jószándékában nincs kétsége.

Azt azonban nehéz nem észrevenni, hogy Péter Magyar álságos viselkedése mögött ma is valójában mi van”

 – fogalmazott Takács Péter, aki kiemelte, hogy Magyar Péter iszonyatos bajban van, majd itt megemlékezett az elmúlt hetekben a Tisza Párt környékén kialakult botrányokról. 

  • „Lebukott, hogy a Tisza politikusa fegyverrel jár-kel az emberek között.
  • Lebukott, hogy a Tisza adóemelést tervez és ezt tudatosan el akarta titkolni.
  • Lebukott, hogy a Tisza-adó egy átlagkeresetű ápoló fizetését 280 ezer, forinttal az orvosokét 3 millió 172 ezer forinttal csökkentené évente.”

Palatin
2025. szeptember 20. 11:41
Poloskának kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám lelkében és jellemében bizony elég ocsmány.
Egyszeriember
2025. szeptember 20. 11:30
Ha adakozni akar, el kell fogadni. Aztán szépen átkísérik a pszichiátriára. Ő is segített, rajta is segítenek, mindenki jól jár. Jobbulást a betegeknek!
Ízisz
2025. szeptember 20. 11:28
Z. "Akkor most írjuk le: Elég volt! Poloska, megbaszod az anyádat, hátulról, szárazon, lisztes fasszal, nem szerelemből! 2025. szeptember 20. - 09:08 Az alábbiakat posztolta a pszichopata, nárcisztikus, agitátor ma reggel. Elég volt!"👇 vadhajtasok.hu/2025/09/20/akkor-most-irjuk-le-eleg-volt-poloska-megbaszod-az-anyadat-hatulrol-szarazon-lisztes-fasszal-nem-szerelembol Tényleg elég volt!!! 💯👎😡❗
