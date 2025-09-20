Csattanós választ adott az egészségügyi államtitkár Magyar Péternek

Kórházainkban naponta több tízezer embert gyógyítunk, ápolunk – írja Takács Péter egészségügyi államtitkár legújabb bejegyzésében. Takács Péter kiemelte, hogy az ehhez szükséges eszközök beszerzéséről és a raktárak folyamatos töltéséről is gondoskodnak és ezen ponton néhány fotót mellékelt néhány feltöltött kórházi raktárról.

A kórházak mindig is köszönettel elfogadják az adományozók felajánlásait. Ma is így tesznek”

– emelte ki az államtitkár aki itt megjegyezte, hogy az adományozó aktivisták jószándékában nincs kétsége.

Azt azonban nehéz nem észrevenni, hogy Péter Magyar álságos viselkedése mögött ma is valójában mi van”

– fogalmazott Takács Péter, aki kiemelte, hogy Magyar Péter iszonyatos bajban van, majd itt megemlékezett az elmúlt hetekben a Tisza Párt környékén kialakult botrányokról.