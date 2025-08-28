Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
havas henrik orosz pál Kubatov Gábor Qarabag Újpest Ferencváros

Először is a Kubatov meg az Orosz, sőt még a Hajnal is húzzon el a picsába!

2025. augusztus 28. 14:54

Ennél a brigádnál csak az Újpestnél vannak hülyébbek.

2025. augusztus 28. 14:54
null
Havas Henrik
Havas Henrik
Facebook

„Na, egy igazi Újpest-drukker mit fogadott a mai Fradi-meccsre?

Hát azt, hogy 3–1-re nyer az FTC. Ez nem csak egy megérzés volt, de benne volt az is, hogy egy »magyar« csapat egy külföldivel játszik. Ilyenkor (!) az sem számít, hogy a Fradiról van szó, magyarként nyilván neki drukkolok.

Egyébként: jó régen, a ’90-es években az MLSZ szóvivője voltam, beleláttam ebbe a vircsaftba, úgyhogy van véleményem a meccsről. Először is a Kubatov meg az Orosz, sőt még a Hajnal is húzzon el a picsába! A Qarabag feleannyi pénzből, ügyesebben szerződtetett »indiánokat«. Ennél a brigádnál csak az Újpestnél vannak hülyébbek. Ja! 10 ezer forinttal arra fogadtam – ahogy erről már írtam – hogy nyer, és továbbjut a Fradi. Na, ebben különbözünk mi, Újpest-drukkerek a Fradi-csürhétől.

Ui. Kubatov meg Orosz nyilván marad, én meg nem hiszem el, amit látok.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Havas Henrik Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. augusztus 28. 14:55
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!