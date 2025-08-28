„Na, egy igazi Újpest-drukker mit fogadott a mai Fradi-meccsre?

Hát azt, hogy 3–1-re nyer az FTC. Ez nem csak egy megérzés volt, de benne volt az is, hogy egy »magyar« csapat egy külföldivel játszik. Ilyenkor (!) az sem számít, hogy a Fradiról van szó, magyarként nyilván neki drukkolok.

Egyébként: jó régen, a ’90-es években az MLSZ szóvivője voltam, beleláttam ebbe a vircsaftba, úgyhogy van véleményem a meccsről. Először is a Kubatov meg az Orosz, sőt még a Hajnal is húzzon el a picsába! A Qarabag feleannyi pénzből, ügyesebben szerződtetett »indiánokat«. Ennél a brigádnál csak az Újpestnél vannak hülyébbek. Ja! 10 ezer forinttal arra fogadtam – ahogy erről már írtam – hogy nyer, és továbbjut a Fradi. Na, ebben különbözünk mi, Újpest-drukkerek a Fradi-csürhétől.

Ui. Kubatov meg Orosz nyilván marad, én meg nem hiszem el, amit látok.”