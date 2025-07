„Kis zápor” vagy politikai öngyilkosság? – Magyar Péter romba döntheti a Tisza Pártot!

A fenti botrányok hétről hétre bontják le a Tisza Párt vélt kormányzóképességét, és akkor még nem is említettük az ominózus Takács Péter-Kulja András vitát. Minden egyes megszólalás, minden egyes pártbeli történés azt mutatja a bizonytalan szavazók felé, hogy Magyarék alkalmatlanok a kormányzásra. Ráadásul Budapesten is hatalmas a káosz, amiért a baloldalon sokat őket hibáztatják. A sorozatos kudarcok pedig olyan hibákat generálnak Magyarnál, amivel már nemcsak a jobboldali és centrista, hanem a baloldali keménymag körében is nevetségessé teszi őt. A kormányképesség elvesztése egy dolog, azt idővel lehet korrigálni, de a nevetségessé válás csapdájából nincs kiút.

Bár Magyar az elmúlt hetekben mindent elkövet, hogy ne jusson Márki-Zay Péter sorsára, de megszólalásainak az intellektuális színvonala sok esetben alulmúlja a bukott baloldali kormányfőét is.

Ha figyelmesen követtük Magyar elmúlt hónapokban tett megszólalásait, akkor korábban legalább csírájában lehetett valamit arról olvasni, hogy mégis mit tenne, ha kormányra kerülne. Persze ezek teljesen összerendezetlen gondolatok voltak, de legalább a látszata megvolt annak, hogy itt azért a puszta hergelésen kívül van valami más is. Az utóbbi hetek botrányai miatt mára ezek teljesen eltűntek, és a Tisza-vezér összes megszólalása kimerül a kormány teljesen kontraproduktív gyalázásában. Ez bizony nemcsak nekünk, hanem már az Orbán-kabinettel nem szimpatizáló véleményvezéreknek is feltűnt. A „kis záporról” szóló bejegyzése pedig tovább lökte lefelé a The Mant.

A látható csapdahelyzetből pedig továbbra sem tud kimenekülni Magyar. Bár megpróbálja azt a látszatot kelteni, hogy a tiszás képviselők nem részei az ukránpárti néppárti fősodornak, de Manfred Weber nyilatkozatai minden esetben „beárazzák” a kijelentéseit.

Az EPP elnöke világossá tette, aki nem támogatja Ursula von De Leyent a bizalmatlansági szavazáson, annak bizony nincsen helye a néppárti sorokban. Ha Magyar esetleg mégis megpróbálna kiszavazni, akkor Weber minden bizonnyal felgyorsítaná a mentelmi ügyét az Európai Parlamentben. Magyar tehát zsarolható, és emiatt is hibázik egyre többet, mert nagyon nehéz fenntartani azt a látszatot, mintha több kérdésben szembemenne az EPP-vel, de valójában mindent megszavaz. Csütörtökön eljön a színvallás ideje: támogatja-e a háborút folytatni akaró EB-elnököt, vagy a buktatók oldalára áll. Kíváncsian várjuk a név szerinti voksolás eredményét.