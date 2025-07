Ordas Eszter tagadja, hogy Magyar Péter miatt távozik a Tisza-frakcióból

Mint ismert, Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője pénteken bejelentette, hogy július 15-től – a hivatalos magyarázat szerint – családi okok miatt lemond tisztségéről és közgyűlési mandátumáról. A megüresedő képviselői helyet pedig Gerzsenyi Gabriella, a párt EP-képviselője veszi át, a frakció pedig a jövő héten választ új vezetőt.

Ordas Eszter szombaton a Facebook-oldalán tagadta a lemondásával kapcsolatos találgatásokat, hangsúlyozva, hogy döntése hetekkel ezelőtt megszületett, és továbbra is támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot a „rendszerváltásban”. Ordas Eszter szombati Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

A tegnap bejelentett lemondásomnak semmi köze nincs a rogáni bábszínház újabb figyelemelterelő felvonásához.

Ahogy jeleztem, családi oka van, és már hetekkel ezelőtt döntöttem róla. Továbbra is támogatom a TISZA Pártot és Magyar Pétert a rendszerváltásban.”

Ordas Eszter lemondásának időzítése okot adott a talágatásokra. Deák Dániel politikai elemző a közösségi-oldalán azt állította, hogy Ordas Eszter távozása mögött Magyar Péter agresszív stílusa állhat. „Több forrásból is eljutott hozzám, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetője panaszkodott Magyar Péter agresszív stílusára – nem tudta már elviselni azt a terrort, amit Magyar Péter vele és a többi tiszás taggal szemben alkalmazott. Nem engedte őket autonóm szereplőként viselkedni, a legapróbb részletekig megmondta, mit csinálhatnak, emellett rendszeresek voltak a leszidások is”

– írta Deák. Hozzátette, Varga Judit csütörtöki interjúja, amelyben Magyar Péter agresszív viselkedésére utalt, valószínűleg döntő szerepet játszott Ordas döntésében, mivel „tudatosult benne, valóban egy olyan agresszív ember a főnöke, amilyennek Varga Judit leírta”. Az elemző szerint Varga Judit megszólalása jelentős belső feszültséget okozott a Tisza Pártban, Ordas számára pedig ez volt „az utolsó csepp a pohárban”.

Orbán Viktor is megszólalt az ügyben, a miniszterelnök a Tisza Párt belső problémáira utalva azt írta:

A Tisza már nemcsak apad, hanem bomlik is. A fővárosi frakcióvezető lelépett. Egy nő. Varga Judit nyilatkozata után egy nappal. Nincsenek véletlenek. Ami sok, az sok, és az igazság mindig kiderül. Vajon ki lesz a következő?”

Hasonló véleményen van Szentkirályi Alexandra is a Fidesz budapesti frakció vezetője is. Szentkirályi azt írta a Facebook-oldalán hogy „Ordas Eszter családi okokra hivatkozott, de mi ennél többet látunk és tudunk. A politika embert próbáló műfaj, amit csak úgy lehet és úgy érdemes csinálni, ha támogató közeg vesz körül.

De Magyar Péter a képviselőit pont olyan terrorban tartja, ahogy azt Varga Judittól is hallhattuk és így nem csak élni, de dolgozni sem lehet.

Azt is hozzátette, hogy a Közgyűlésben is látják, hogy a Tisza-frakción, hogy iszonyatos nyomás van és egyszerűen nem mernek megszólalni fontos kérdésekben. Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter sakkban tartja a képviselőit is és „szájkosarat tesz rájuk”

„Ha megszólalnak, csak az előre megírt hozzászólásokat olvashatják fel. Ha egy vita keveredik, Magyar Péter whatsapp-on diktálja, ki, mit mondhat. Aki ettől eltér vagy hibázik, azt minősíthetetlen hangnemben teszi helyre Magyar. Többek közt ettől annyira bénult a fővárosi Tisza-frakció” – tette hozzá. A fideszes politikus szerin ezt nem bírta tovább Ordas Eszter.