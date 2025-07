Látványosan fogynak a Tisza hadra fogható emberei: a Magyar Péter agresszív stílusa miatt lemondott Ordas Eszter helyére egy kipróbált kádert ültetnek

Hozzátette, a nyomásgyakorlást eddig is igen nehezen viselő Ordas Eszter döntésében bizonyára közrejátszott Varga Judit csütörtöki interjúra is, amelynek kapcsán „tudatosult benne, valóban egy olyan agresszív ember a főnöke, amilyennek Varga Judit is leírta”.

Az elemző szerint Varga Judit őszinte megszólalása óriási belső feszültséget okozott a Tisza köreiben, Ordas Eszter számára pedig ez volt az utolsó csepp a pohárban. Hogy a helyére éppen Gerzsenyi Gabriella került, egyáltalán nem tartja meglepőnek, hiszen

„ő egy megbízható Soros-káder, aki a rezsicsökkentés támadásától kezdve minden ismert globalista eszmét képvisel”.

A korábban az Európai Bizottságnál dolgozó Gerzsenyi Gabriella éveken át harciasan támadta a magyar kormány rezsicsökkentésre vonatkozó intézkedéseit Brüsszelben. Egy 2023-as „aggódó” hangulatú Facebook-bejegyzésében például leszögezte: