Kiderült: a Tisza Párt már hónapok óta egyeztet az Európai Néppárttal Ukrajna 2030-as csatlakozásával kapcsolatban

Ismét lebukott Magyar Péter pártja – írja a Magyar Nemzet. Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője nyilatkozatában részletesen beszámolt a Néppárt és a Tisza Párt közös erőfeszítéseiről Ukrajna potenciális, 2030-as EU-csatlakozásának előkészítéséről. A folyamat során Magyar Péterék komoly szerepet kaptak, a Tisza Párt aktívan részt vesz Ukrajna uniós integrációjának előmozdításában. A nyilatkozat több kérdést is felvet, különösen a bővítési folyamat átláthatósága és a magyar érdekek képviselete kapcsán.

Gerzsenyi elmondása szerint a Néppárton belül már 2024 decemberében elindult egy informális egyeztetési folyamat, amelynek keretében kéthetente találkoznak a költségvetési ügyekben érintett képviselők. Ezeken az üléseken a következő hétéves pénzügyi időszakra vonatkozó javaslatokat tárgyalják meg, amelyeket az Európai Bizottság terjeszt majd elő. A képviselő hangsúlyozta, hogy ezek az informális egyeztetések lehetőséget biztosítanak a Néppárt álláspontjának kialakítására a kulcsfontosságú kérdésekben.

Az egyik legutóbbi ülésen két fő téma került napirendre: az EU bővítése és a közös agrárpolitika.

A bővítés kapcsán különböző forgatókönyveket vitattak meg, beleértve annak lehetőségét is, hogy Ukrajna, Moldova vagy valamely nyugat-balkáni állam már 2030-ban csatlakozhat az Európai Unióhoz.

Gerzsenyi kiemelte, hogy fontos időben felkészülni ezekre a lehetséges csatlakozásokra a következő költségvetési csomagban, hiszen az új tagállamok azonnal jogosulttá válnak az uniós támogatásokra.

Majd hozzátette:

A tegnapi ülésen két fő téma szerepelt: a bővítés és a közös agrárpolitika. A bővítéssel kapcsolatban különféle lehetséges forgatókönyveket vitattunk meg. Mi történik akkor, ha már 2030-ban csatlakozik valamelyik jelenleg tárgyalás alatt álló ország – Ukrajnáról, Moldováról, illetve a nyugat-balkáni államokról van szó.

A Tisza Párt aktív szerepvállalása ebben a folyamatban egyértelműen jelzi, hogy a párt elkötelezett Ukrajna EU-csatlakozása mellett. Ez összhangban áll a párt korábbi kezdeményezéseivel is – többek között az általuk indított kampánnyal, amely során Magyar Péter támogatói Ukrajna uniós tagságát sürgették. Mint arról lapunk is beszámolt: a Tisza Párt igent mondott Ukrajna EU-tagságára, és az általuk indított szavazáson a válaszadók mintegy 60 százaléka támogatta is ezt a lépést.

Gerzsenyi nyilatkozatában feltűnő, hogy elsősorban a Néppárt érdekeiről beszél, miközben nem tesz említést a magyar nemzeti érdekekről.

Ez a megközelítés aggodalomra adhat okot: fennáll a veszélye annak, hogy a magyar szempontok háttérbe szorulnak a bővítési folyamat során, miközben a Tisza Párt inkább Brüsszel elvárásainak kíván megfelelni.

A megbeszélésen szóba került az előcsatlakozási alapok kérdése is, amely arra utal, hogy az EU már most jelentős forrásokat különít el a potenciális új tagállamok felkészítésére.

Tehát fontos az, hogy ebben a költségvetési csomagban fel legyünk készülve a lehetséges csatlakozásukra. Nagyon fontos az is, hogy amint egy országból EU-s tagállam lesz, akkor jogos út lesz az EU-s támogatásokra, illetve azt is érdemes tudni, hogy vannak úgynevezett előcsatlakozási alapok

– húzta alá Gerzsenyi.

A Tisza Párt és a Néppárt együttműködése ebben a kérdésben azt mutatja, hogy komoly konszenzus körvonalazódik közöttük Ukrajna uniós csatlakozásának támogatásáról.