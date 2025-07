Legyen világos: amit Magyar Péter most összehozott, az abszolút mélypont – tényleg magára vessen, aki még ezt is kimagyarázza

„2) mindent eláraszt a gyűlöletkeltő propaganda” – pipa. Máshogy nemigen nevezhetjük azt, amikor a tetőket leszaggató és fákat gyökerestül kicsavaró vihart „zápor” megnevezéssel bagatellizálja a szerző,

míg másfelől (egy zaftos lázározás kedvéért) a „töröltek minden gépet” tartalmú, nyilvánvalóan hamis állítással tünteti fel a lehető legsötétebb színben a helyzetet,

jól tudván, hogy kevesen fogják ellenőrizni a reptér (egyébként le nem fagyó, rendben használható) honlapján, hogy mi a valós helyzet: hét gép a vihar miatt nem jutott el Budapestig, hanem máshol landolt, ezért értelemszerűen ennek a hét gépnek bilokálási nehézségek miatt nem állt módjában Budapestről visszaindulni. Ezért töröltek például egy bécsi járatot, skandalum.

Minden más gép csupán késéssel indult, akkor, amikor már biztonságosan felszállhatott.

Jóérzésű tiszás kommentelők tömegei rimánkodtak is, hogy vegye már le ezt a posztot, mert rémes; ő azonban csupán egy hozzászólásra reagált: arra, amelyikben egy rajongó áradozik, hogy épp látta őt a reptéren, és milyen más az, hogy körülötte bezzeg nincsenek biztonsági emberek.

Erre a propagandaszövegre küldött egy barátságos emodzsit a pártvezér, a többieket negligálta.

Illetve mégse teljesen: egyes hozzászólásokat ugyanis a jelek szerint gondosan törölt – fixen Orbán-ellenes kommentelők is értetlenkednek, hogy hova tűntek a kritikus kommentjeik.

„3) ez egy érzéketlen, cinikus banda, amely a maga hasznát keresi mindenben” – pipa. Két lehetőség van: vagy utána se olvasott, hogy mi újság épp az országban (vajon mindenki épen megúszta-e a napot),

hanem csak eszébe jutott egy választópolgár-fanatizáló „poén”,

meg az, hogy aznap még kevés volt a szelfi, és ezért gyorsan posztolt egyet; vagy látta a híreket, de gondolta, lárifári, én ezt a bejegyzést márpedig kiteszem, nehogy már a szegedi egyetemépület vihar által letépett tetejéről készült fotók vigyék el mára a show-t, miközben már csak 279 nap van a választásokig.

Nem tudom eldönteni sajnos, hogy melyik az államférfiúibb opció.

És végül „4) még válságot kezelni se tudnak” – pipa. Akiket jó emlékezőtehetséggel áldott meg a Teremtő, még bizonyára fel tudják idézni a TISZA-vezér augusztus 20-i posztjait és kommentjeit: sorra tette ki a képeket arról, hogy a tűzijáték előtt fél órával a rakpartoktól 3 kilométerrel beljebb még kidőlt fák feküdtek az utcákon,

és követelte azon felelősök megnevezését, akik miatt este tízkor a tűzijáték (teljes rendben) lezajlott.

Erre most, miközben konkrétan a reptéren is zuhog a jégeső és 63 csomós széllökéseket mérnek, a beton pedig tele a szél által odahordott törmelékkel – most azt sérelmezi, hogy nem indulnak neki az utasszállító repülőgépek a kifutópályának (majdcsak lesz valami, #neféljetek).

Táborának tagjai pedig kétségbeesve üvöltik neki, hogy már maga a helyzetfelismerés is rossz,

hogy törölje a bejegyzést, hogy nem jó ez a politika, ő azonban meg nem inog. Hogy aztán órákkal és több Facebook-poszttal később, amikor már konkrét szavazóbázis-tizedelődés van kirajzolódóban, teátrálisan leszedje az írásművet azzal a magyarázkodással, hogy annak megszerkesztésekor „zárt helyen tartózkodott” és ott „már csak az esőt” érzékelte.