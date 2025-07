Harcosok Klubja és Digitális Polgári Körök – így lépett be a Fidesz a digitális térbe

Mindig is hittem benne, hogy a magyar nemzet nem csak a gyűlölet nyelvén képes szólni az online térben” – fogalmazott Orbán. Bejegyzésében úgy vélte, a magyarok most megmutathatják, milyen valójában ez a nemzet: „büszke, békés és erős.” A miniszterelnök szerint a magyar ember „ritkán kerekedik fel, de akkor nagyon” – most éppen egy digitális honfoglalás van kibontakozóban. Posztja végén az új mozgalom mottóját is megosztotta: „Hajrá DPK!”.

A magyar miniszterelnök és a civil szféra kiemelkedő személyiségei közösen alapították meg az első Digitális Polgári Kört, hogy megőrizzék Magyarország identitását a digitalizált világban.