Teljes lejtmenetben a Tisza: Magyar Péter ettől őrjöngeni fog

Érthető, hogy a Tisza most már menekülne ebből a helyzetből, mivel mind Kulja „teljesítménye”, mind a fővárosi tiszás képviselők „szereplése” egyre több bizonytalan szavazó előtt mutatja az ellenzéki párt valós képességeit. A 2024-es kettős választás óta eltelt bő egy év lehetőséget adott volna mind a tiszás EP-képviselőknek, mind a fővárosi politikusaiknak arra, hogy legalább részben megmutassák, miben különböznek a többi baloldali párttól, valamint azt is, hogy miben jobbak a Fidesznél. Ezt nem sikerült teljesíteniük, és inkább csak botrányaikkal és dilettantizmusukkal hívták fel magukra a figyelmet. A stabil kétmilliós kormányellenes szavazókon kívül szinte senkit sem sikerült meggyőzniük 2024 óta, sőt az elmúlt napok botrányai még a stabil magot is megbonthatják.