Bűncselekmény is felmerülhet a Tisza botrányos adatbázisa kapcsán

A szakértő szerint különösen az Infotörvényre kell figyelni, amely pontosan definiálja, mikor beszélhetünk beazonosítható természetes személyről, valamint azt is, mi számít személyes és különleges adatnak. A politikai hovatartozás kifejezetten utóbbi kategóriába esik, így annak gyűjtése, feldolgozása különösen szigorú szabályozás alá esik.

Ifj. Lomnici szerint ha ezekkel az adatokkal visszaéltek, büntetőjogi következmények is felmerülhetnek.

Emlékeztetett: a Büntető Törvénykönyv szerint a különleges adatokkal való visszaélés akár két év szabadságvesztéssel is büntethető. Hozzátette azt is, hogy az ilyen jellegű jogsértések csak tudatosan követhetők el, a támogatók kategorizálása pedig önmagában is jogsértő magatartásnak minősülhet.