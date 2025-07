„Ugyanis Péter, a Dick, ezt írja:

»(...) már csak az esőt és a reptér beázását érzékeltem.«

Parádés.

Ugyanis nem csupán a formállogika alapján gondolja az ember, hogy a reptér beázását (és az esőt) érzékelni csak úgy lehetséges, hogy az érzékelő ott tartózkodik a helyszínen. Továbbá ezt támasztja alá a slimfit gatyás, vigyorgó, viktóriát mutató obligát fénykép is, amely szemmel láthatóan ott készült, a reptéren.

Ebben az esetben viszont a Dicknek ki kellett mennie a reptérre.

A reptérre kijutni nagyjából egy óra mondjuk Budáról, de Pestről is, s hiába van nyár és iskolai szünet, mivel a másik Dickyboy, a Karácsony lezárta az alsó rakpartot, mert az a kényszerképzete, hogy odalent, a fekete aszfalton, ahol a hőmérséklet nagyjából 50-52 Celsius, és nincsen semmi, majd tömegek fognak sétálgatni és enyhülést keresni.

Nos, tömegek nem sétálgatnak ottan, olyan magányos a rakpart, mint Hamlet atyjának szelleme a helsingőri vár fokán, de legalább egybefüggő és egy helyben álló autósorok kígyóznak a hidak előtt és a hidakon, telepöfögve mérgező gázokkal a várost, mialatt Dickyboy elégedetten nyaral a tengeren, a zöldek pedig el vannak ájulva a gyönyörtől.

De térjünk vissza a mi kis Dickünkhöz!

Szóval, a reptéri beázás és az eső érzékeléséhez, továbbá a debil fotója elkészítéséhez ki kellett mennie a helyszínre. Ami alsó hangon egy óra. Vagyis Dick éppen a legnagyobb vihar lecsapásának kellős közepén kellett úton legyen a reptér felé.

De nem érzékelt semmit. Hiszen zárt térben tartózkodott és rohangált.

Természetesen ne vessük el azt a lehetőséget, amely szerint Petyka teleportálta magát az elmegyógyintézet alagsori gumiszobájából a reptérre, az ő esetében ez a lehetőség is fennáll, hiszen ő The (Dick)Man. Ám számolnunk kell egy másik lehetőséggel is, amely szerint ez egy gátlástalan, aljas, gyáva és idióta hazudozó. Ezt se vessük el teljesen...”