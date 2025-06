Gyurcsány némán búcsúzott, majd a Momentum példátlan botrányát is láthattuk (VIDEÓ)

A kudarc szimbóluma

A parlamenti ellenzék kudarcának egyik legfőbb jelképe lett, Gyurcsány Ferenc visszavonulása a közélettől. Mint ismer 2025. május 8-án Dobrev Klára jelentette be, hogy átvette a DK irányítását, és elválik férjétől. Gyurcsány a DK parlamenti frakcióvezetője is volt, és helyét át kellett adnia Sebián-Petrovszki Lászlónak. Szó ami szó, Gyurcsány valóban adott egy karaktert a DK parlamenti munkájának, és az ő tevékenységének is köszönhető volt, hogy 2024 elejére a Demokratikus Koalíció lett az ország második legnépszerűbb pártja, és az ellenzék legerősebb ereje.