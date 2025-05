„Az elmúlt hónapokban úgy tűnt, hogy a Momentum ismét életjelet mutat, a Pride melletti tüntetések során újra bekerültek a hírekbe, sőt volt olyan közvélemény-kutatás is, amely szerint a tüntetések hatására nőtt a liberális párt támogatottsága. Azonban egyik napról a másikra látványosan bedobták a törölközőt: sorra jelentették be a momentumos politikusok a visszavonulásukat, végül a párt elnöksége is arra a döntésre jutott, nem támogatja a Momentum 2026-os indulását a parlamenti választáson. Mintha parancsszóra tették volna. És mindez nem véletlen...