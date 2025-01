Új járművek érkeznek a MÁV-hoz, már azt is tudni, hol lehet velük találkozni

A szervezetileg átalakult MÁV csoport személyszállítással foglalkozó alvállalata, a vasúti- és autóbuszközlekedést magába foglaló MÁV Személyszállítási Zrt. a 2025-ös menetrendi évadban megpróbálja átmenetileg a használt vontatójárművek bérlésével kiváltani a V43-as flottájának vontatási feladatait – derült ki Hajtó Bálint tömegközlekedéssel foglalkozó blogger oldaláról.

Hajtó ismertette, hogy első körben a GYSEV Siemens Vectronjait kérte fel a Személyszállítási Zrt. típusismereti oktatás céljából, amelyek közül kettőt a 120-as vonal belföldi InterCity vonatain futtat meg.

A blogger ezek alapján úgy vélekedett, hogy „ez halvány előjele” lehet annak, hogy a Zrt. Vectronok üzemeltetésére készül. A HBweb.hu-ról az is kiderült, hogy január 6-tól, illetve 8-tól mely fordán (a menetrend szerint közlekedő járatok, vonalakhoz rendelt járművek, vonatok, szerelvények listája – szerk.) közlekednek a Vectronok.

A közölt táblázat szerint a Budapest-Keleti – Békéscsaba vonalon utazók élvezhetik leginkább ezt a kísérletet.

A blogról azt is megtudhatjuk, hogy MÁV Személyszállítási Zrt. – amelynek már több, mint egy éve partnere az Akiem vontatójármű-lízingcég – bérelt Alstom Astride villamos mozdonyokkal folytatja. A vasútvállalat a terv szerint 15 mozdonyt bérelne a lízingcégtől, amelyek a korábbi rendtől eltérően magyar országkóddal és magyar pályaszámmal állnak, illetve már korábban álltak forgalomba. Hajtó Bálint megjegyezte, Alstom Astride mozdonyokkal már évek óta találkozhatunk tehervonatok élén, 2025. január 20-tól pedig a Budapest Keleti – Pécs vonalon áll majd forgalomba az első példány.

Lázár János jelentős vasútfejlesztéseket harangozott be

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János építési és közlekedési miniszter a január 8-i Közlekedésinfón példátlan MÁV-fejlesztéseket jelentett be. A tízpontos terv ismertetése során külön kitért a mozdonyflotta fejlesztésére is. A tárcavezető azt a vállalást tette, hogy 2026 nyaráig minden második mozdony korszerű lesz, az IC-járatok mintegy 90 százaléka korszerű, nagyteljesítményű mozdonnyal fog közlekedni.