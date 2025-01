Példátlan MÁV-fejlesztést jelentett be Lázár János: vonatkésésnél visszakapja a jegy árának felét az utas

Nyitókép: Lázár János javuló szolgáltatást ígér. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Tízpontos fejlesztési tervet ismertetett Lázár János miniszter, aki a sajtótájékoztatón előzetesen elmondta példátlan lejárató kampány, politikai akció zajlik a MÁV ellen, annak ellenére is, hogy a MÁV és a Volán csak a tavalyi évben 1 milliárd utazást bonyolított. Azt is hozzá tette, a vármegyebérlet bevezetését is sok kritika érte, ám az adatok azt mutatják, jó döntés volt. Mint elmondta, 2019-ben 5 és fél millió bérletese volt a MÁV-nak és a Volánnak, a vármegyebérletnek köszönhetően pedig

tavaly átlépték a tízmilliós nagyságrendet, ráadásul az olcsóbb szolgáltatás ellenére a jegybevétel nem csökkent, tavaly is 114 milliárd forint volt.

Lázár János azt is hozzá tette, a statisztikák szerint 20 százalékkal nőtt azok száma, akik az autó helyett a tömegközlekedést választják, mindezzel pedig kimutathatóan javult a levegő minősége. A miniszter szerint a magyar tömegközlekedésnek, bár vannak, akik mást akarnak sugallni, nemzetközi szinten sincs szégyellni valója, a szolgáltatás színvonalán pedig javítanak. Éppen ezért egy 10 pontos csomagot ismertetett.

Jön a késési biztosítás!

Bevezetik a késési biztosítást. Június elsejétől ha egy vonat vagy busz 20 percet vagy annál többet késik, akkor a MÁV visszatéríti az utasnak a jegy árának 50 százalékát. Mindezt automatikusan. Ha valaki telefonon vette a jegyét, akkor a bankszámlájára utalják vissza az összege, ha automatában, interneten vagy személyesen, akkor az utazás befejezése után kapja vissza a jegy árának felét a jegypénztárnál. A bérletesek esetében, ha öt alkalommal bekövetkezik a 20 perces vagy annál nagyobb késés, akkor a következő havi bérletet 10 százalék kedvezménnyel kapja az utas.

Felújítják az összes mosdót!

A MÁV csoport és a Volán csoport összes mosdóját felújítják.

Jelenleg ezer mosdó van, ebből 700-ra vár komoly felújítás.

Bevezetik azt is, hogy a nagyobb pályaudvarokon a mosdó használata a MÁV utasainak ingyenes lesz, ám másoknak fizetni kell a felújított mosdók használatáért.