Futóbolondokra vagy komoly emberekre bízzuk a kormányzást? – Lázár János a Mandinernek

Mi történt pontosan?

Alaposan megvizsgáltuk: nem éltünk vissza semmilyen jogkörünkkel, minden jogszerűen zajlott 2022-t megelőzően és utána is. Amellett, hogy nem történt visszaélés, a volt kollégánk személyes támadást indított Gulyás Gergely minisztertársam és Lánszki Regő országos főépítész ellen, mondván, a szóban forgó felújításokba olyan módon avatkoztak be, hogy az hátrányosan érintette az épület örökségvédelmi értékeit. Ez effektíve hazugság. A kollégát kirúgtuk, és mivel olyan dokumentumok tűntek el, amelyek a szóban forgó beruházásokra vonatkoznak, ő pedig nyilvánosan mutogatta őket, egyértelműen felmerül a bűncselekmény gyanúja az ő oldaláról. Részben munkavállalói hibát követett el, tehát a bizalomvesztés feltételei is teljesültek. Magyarországon és a világban mindenhol a munkaadó elvárja a munkavállalótól, hogy lojális legyen iránta. Aki ennek nem tesz eleget, az számíthat arra, hogy kirúgják. Azt pedig végképp megengedhetetlennek tartom, hogy – legyen bármilyen őrült is a belpolitikai helyzet – egy újságíró arra szervez műsort Magyarországon 2024-ben, hogy egymásnak feszüljön egy vezető és egy beosztott. Megjegyzem, egyszer már kirúgtam az illetőt, még 2017-ben, csak utána visszavették. Ez is jól mutatja, hogy hibát követ el, aki visszavesz egy olyan munkatársat, akit én kirúgtam.