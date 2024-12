„A szivárványkoalíció kárvallottjai a budapestiek lesznek” – elemző a Fővárosi Közgyűlés döntéseiről

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Szerdán tartották meg az idei utolsó közgyűlést a fővárosban. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, több, Budapest sorsát jelentős mértékben befolyásoló döntés is született. Ezek egyike a Fidesz frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra által csak csődköltségvetésnek nevezett 2025-ös büdzsé elfogadása volt. A kormánypárti politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy fél évvel a helyhatósági választások után még mindig nincsenek főpolgármester-helyettesek és a város, valamint gyakorlatilag a közgyűlés is törvénytelenül működik. Milyen politikai alkuk rajzolódtak ki még inkább a döntések mentén, illetve milyen jövő vár így Budapestre? Ezekről kérdeztük Deák Dánielt, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét.

***

„Szerdán látszódott a közgyűlési ülésen, hogy Karácsony Gergely, a Tisza, a DK és a Vitézy-féle együttműködés között együttműködés van, és egy koalíció alakult ki e szereplők között. Ez egyébként már régebb óta megvan. Emlékezetes, hogy

ősszel Magyar Péter a lakásán fogadta mind Karácsony Gergelyt, mind Vitézy Dávidot, és ott egyeztettek arról hogy mi módon lesz együttműködés köztük”

– mondta el a Mandinernek Deák Dániel.

A vezető elemző azzal folytatta, hogy „a felek ezt sokáig nem tudták a nyilvánosság előtt bejelenteni, mert számukra kellemetlen lett volna politikai szempontból. Hiszen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban arról beszélt, hogy nem működik majd együtt a balliberális pártokkal, a balliberális szereplők pedig egészen eddig arról beszéltek, hogy Magyart nem szeretnék ilyen módon támogatni. Illetve, emlékezetes, hogy Vitézy Dávid is azért indult a választáson, hogy leváltsa Karácsony Gergelyt, most mégis együttműködik vele”.