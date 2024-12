Jogi úton kényszerítenék rá Karácsonyt, hogy válasszon végre helyettest magának (VIDEÓ)

A főispán elmondta, a jogszabály szerint már régen meg kellett volna választani a főpolgármester-helyettest, de erre többszöri felszólítás ellenére sem került sor.

Mindez Sára Botond szerint azért is aggályos, mert Karácsony Gergely esetleges kényszerű távolmaradása komoly működési zavarokat okozhat a fővárosban, hiszen nincs kinevezett helyettese.

Sára Botond szerint méltatlan ami a főváros vezetésében zajlik. Fotó: Youtube/képernyőkép

Sára azt is elmondta, éppen ezért nem várnak tovább arra, hogy Karácsony végre döntsön a helyetteséről, hanem bírósági keresetet nyújtanak be, hogy szüntesse meg a jogszabályellenes állapotot. Azt is hozzá tette, a jogi procedúra végén

akár a bíróság dönthet úgy is, hogy a Kormányhivatal válassza ki Karácsony helyettesét a közgyűlés tagjai közül,

de szerinte nem lenne ezt jó megvárni, előtte meg kellene szüntetni „a demokrácia megcsúfolását.” Sára Botond szerint méltatlan és a budapestiekkel szemben nem korrekt ami most történik a fővárosban.

A teljes beszélgetést itt nézheti meg: