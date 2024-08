Bajban Magyarország kőolajellátása? – Összefoglalónk az ukrán olajstopról!

Ez a függetlenség még akkor is megvan, ha az aktuális hosszú távú magyar-orosz gázimport-megállapodás szerint az évi 4,5 milliárd köbméterből 1 milliárd köbméter Ausztria felől léphet be magyar területre, Ausztriába pedig Ukrajnán és Szlovákián át jut. Ez a mennyiség ugyanis könnyen pótolható a Szerbia felőli fő irányon át. Mellesleg Magyarország már legalább fél éve nem importál orosz gázt Ausztria felől, pedig még tehetné. Az orosz gáz behozatala kizárólag dél felől, Szerbián át történik.

Jövőre is lesz élet az ukrán-magyar gázhatáron

Ha a jövő évtől leáll az orosz gáz Ukrajnán keresztüli szállítása amiatt, mert Ukrajna nem kívánja meghosszabbítani a 2024 végén lejáró ukrán-orosz tranzitmegállapodást, akkor is marad valamekkora gázmozgás a magyar-ukrán határon. Európai kereskedők ugyanis előszeretettel juttatnak gázt részben Magyarországon át a kedvező tárolási díjakat kínáló ukrajnai tárolókba, ukrán kereskedők pedig vásárolnak Magyarország felől érkező gázt. Ennek alapján Ukrajna és Magyarország is rendezett gázkapcsolatokban érdekelt, de Ukrajna kitettsége nagyobb.

Megy a magyar áram Ukrajnába

Ugyanez igaz az áramkereskedelemre is, amely szintén nagyon megváltozott az Ukrajnában folyó háború kezdete óta. Előzőleg Magyarország jelentős mennyiségű villamos energiát vásárolt az ukrán áramhálózathoz képest szigetüzemben, az európaival viszont összehangoltan működő burstini erőműtől. De ez már a múlt. Az energiarendszerét ért háborús károk miatt Ukrajna áramigénye rövid idő alatt megugrott. Ezen igény részbeni kielégítését azt tette lehetővé, hogy létrejöttek azok a jogi és műszaki feltételek, amelyek révén már az egész ukrán áramhálózat együttműködhet az uniós energiarendszerrel. (Ez az együttműködés egyébként is szerepelt a tervek között, de megvalósítását a háború miatt előbbre hozták.) Az érintett villamosenergia-rendszerek összekapcsolódásában nagy szerepe volt a hazai rendszerirányítónak, a Mavirnak. Pillanatnyilag is az a helyzet, hogy Ukrajna erősen rászorul a Nyugatról, döntően egyébként éppen Magyarországról érkező áramra. Ezt a magyar vezetés is szem előtt tartotta, és tartja ma is. Miközben például szlovák részről felmerült, hogy a Lukoil-stopra reagálva korlátozni kellene az Ukrajnába engedett villamos energia mennyiségét, Magyarország a maga részéről ettől elhatárolódott. Tegyük hozzá, emellett magyar anyagi érdekek is szólnak. Bizonyos napszakokban a naperőművek olyan mennyiségű többletáramot termelnek, amelyet jó üzlet exportálni.