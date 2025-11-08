Kilőtt a forint a Trump–Orbán találkozó után: másfél éves csúcson a magyar fizetőeszköz

Orbán Viktor kormánya több fontos eredményt ért el az energiabiztonság és a nemzeti érdekek érvényesítése terén Washingtonban, a magyar-amerikai csúcstalálkozón.

Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokra vonatkozó szankciók alól, és a Paks II.-t érintő korlátozásokat is sikerült feloldani.