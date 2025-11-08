Ft
11. 08.
szombat
piac olajvállalat dollár forint euró Orbán Viktor

Kilőtt a forint a Trump–Orbán találkozó után: másfél éves csúcson a magyar fizetőeszköz

2025. november 08. 10:16

A piac azonnal reagált a szankciómentes orosz energiahordózókra és a Paks II. támogatására.

2025. november 08. 10:16
null

Orbán Viktor kormánya több fontos eredményt ért el az energiabiztonság és a nemzeti érdekek érvényesítése terén Washingtonban, a magyar-amerikai csúcstalálkozón.

Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokra vonatkozó szankciók alól, és a Paks II.-t érintő korlátozásokat is sikerült feloldani.

A piaci reakció azonnali volt.

A forint pénteken 1,5 éves csúcsra erősödött az euróval szemben, záráskor 384,4 forintot ért egy euró, a dollárhoz képest pedig 332,4-re erősödött

– számolt be a HVG.

Nyitókép: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP

***

 

Összesen 42 komment

Bicsike
2025. november 08. 14:23
A minap az üzletemben ücsörögve elkaptam egy telefonbeszélgetést. Az ajtóm előtt telefonált egy úr, gondolom a zasszonnyal beszélt. -Bassza meg nem tudom mi a faszt csinál ez a geci Orbán, de megint 30 ezerrel kevesebbet kaptam a pénzváltóban az euroért. Erre kell hazajönnöm, hogy ez a köcsög forint már megint erősödött. Akkorát röhögtem rajta. 😃
Válasz erre
1
0
patriota-0
2025. november 08. 13:45
Köszönjük Magyar Péter!
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 08. 13:25
Ennyit arról a komcsi esti meséről, hogy Pszichopeti intézi a forint erősödést. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, komcsik.
Válasz erre
2
0
states-2
2025. november 08. 12:19
Szegény, szegény komcsi csürhe, élén a pszichopata ripaccsal, már a találkozó hírére is sokkot kapott, magától a találkozótól pedig láthatóan egyetlen nagy elmegyógyintézetté változott, ahol a főigazgató, Pszichopeti maga is egy ápolt.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!