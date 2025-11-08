Kilőtt a forint a Trump–Orbán találkozó után: másfél éves csúcson a magyar fizetőeszköz

Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
A piac azonnal reagált a szankciómentes orosz energiahordózókra és a Paks II. támogatására.
Orbán Viktor kormánya több fontos eredményt ért el az energiabiztonság és a nemzeti érdekek érvényesítése terén Washingtonban, a magyar-amerikai csúcstalálkozón.
Magyarország mentességet kapott az orosz olajvállalatokra vonatkozó szankciók alól, és a Paks II.-t érintő korlátozásokat is sikerült feloldani.
A piaci reakció azonnali volt.
A forint pénteken 1,5 éves csúcsra erősödött az euróval szemben, záráskor 384,4 forintot ért egy euró, a dollárhoz képest pedig 332,4-re erősödött
– számolt be a HVG.
Nyitókép: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto / AFP
