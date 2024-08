„Magyarország földgázellátása folyamatosan garantált és stabil” – friss videóban reagált Szijjártó Péter a Barátság-ügyre

Nyitókép: Photo by Attila KISBENEDEK / AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Szijjártó Péter Szentpétervárra utazott. A külgazdasági és külügyminiszter pénteken találkozott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával.

„Alig egy hónap múlva, október elsején indul az új gázév és kezdődik a fűtési szezon is. A mi felelősségünk most is világos: magyar otthonok fűtésének biztosítása”

– szögezte le Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter pénteki megbeszélése Alekszej Millerrel három óráig tartott.

A külgazdasági és külügyminiszter stratégiailag rendkívül fontos megállapodásnak nevezte azt, hogy 2021-ben 15 évre szóló hosszú távú gázvásárlási szerződést írtunk alá a Gazprommal. Ez a tény, valamint az, hogy a magyar kormány gondoskodott arról, hogy legyen egy biztonságos déli szállítási útvonal is, garantálja Magyarország energiaellátását.

Magyarország földgázellátása a rendkívül nehéz geopolitikai környezetben is folyamatosan garantált és stabil”

– jelentette ki Szijjártó Péter. „A Gazprom teljesíti a 2021-es szerződésben vállalt kötelezettségeit, Törökország, Bulgária és Szerbia pedig megbízható tranzitországként viselkedve folyamatosan biztosítják az Oroszországból származó gáz Magyarországra érkezését” – közölte a miniszter.

„Ennek köszönhetően Magyarország felkészülése az előttünk álló hónapokra, amit fűtési szezonnak neveznek, európai összevetésben is nagyon jól áll. Európa éllovasai vagyunk, tekintettel arra, hogy a földgáztárolóink töltöttségi szintje 89 százalékot ért el, ami azt jelenti, hogy a mai napon a tárolókban található gázzal az éves felhasználásunk 57 százalékát már fedezni tudjuk. Hogy világos legyen, hogy ez európai összevetésben mit jelent: az európai átlag 27 százalék” – tette hozzá.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

