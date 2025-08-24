Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Radoslav Sikorsky Ukrajna Szijjártó Péter

Alpáriságból jeles!

2025. augusztus 24. 11:28

És amit én teszek hozzá, ami ezután következett, arra szokták azt mondani, touché.

2025. augusztus 24. 11:28
Juszt László
Juszt László
Juszt László
Facebook

„Alpáriságból jeles!

Szijjártó arról posztolt az X-en, hogy orosz területen, ismét ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. A külügyminiszter a bejegyzésében úgy fogalmazott: »egy egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba«.

A poszt alá kommentelt Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter. »Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni.«

Erre Szijjártó így reagált: »Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó«. 

Nem kellett sokáig várni a lengyel külügyminiszter következő bejegyzésére: »Mindketten értjük a kölcsönösség diplomácia elvét. Egyébként meg úgy néz ki, hogy az orosz olajkút elleni támadás magyar meló volt. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!«

Következett ismét Szijjártó: »Kiváló vagy a vezetékrobbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet adtál az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is...«

És amit én teszek hozzá, ami ezután következett, arra szokták azt mondani, touché:

A 414. légideszánt pilóta nélküli gépeinek parancsnoka Brovdy Robert Iosifovich, aki 1975. augusztus 9-én Ungváron született ukrán-magyar kettős állampolgár.”

Nyitókép: Juszt László Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. augusztus 24. 12:20
Lacika! Bennfentesként te jobban eligazodsz személyi kérdésekben! Kedvezhetnél nekünk gójoknak egy kicsit, hogy elárulod, hogy az emlegetettek között ki nem kebelbeli, ki nem zsidó, ha egyáltalán van ilyen..! Nyugodtan megteheted, hiszen olyan stabil 1945 óta a hatalmatok a volt maradék, martalék Magyarországon, hogy már semmi sem ingathatja meg a totális, terrorral fenntartott hatalmatokat..! Olyan jól dolgozatok a kereszténységen, a magyarságon, hogy nincs magyar, ki kétségbe vonná vitathatatlan uralmatokat! Biztosítékként a Fidesz az önmagából kiszakított, Orbán Viktor választottját, a kebelbeli Magyar Pétert indítja ellenfélként a hatalomért, színházat játszva, miközben mind a ketten rendőrök.., mert van rossz rendőr, meg jó rendőr,,, rossz náci, meg jó náci, jó zsidó, meg rossz zsidó, stb.., csak a hatalom marad a gátlástalan enyves kezetekben... A magyarság jobb, ha távol tartja magát tőletek, amennyire csak lehet...
Válasz erre
0
0
Töki
•••
2025. augusztus 24. 12:19 Szerkesztve
Mit erölködsz te csirkefaszú birka fasz!!!! Touché???? Lövésed nincs róla, hogy mi az!!! Ez semmi!!!
Válasz erre
1
0
1000Mester
2025. augusztus 24. 12:17
Dagadt buzi kommunista felszopó! Minek erőlködik ez a trágyakupac? A hazaárulókat mindenütt egyformán utálják és lámpavasra kívánják őket! Ezt kellene - juszt azért is - a szeme előtt tartsa a hájas buzzancs!
Válasz erre
1
0
csigabus
2025. augusztus 24. 12:14
Mire fel veri a nyálát ez a f@sz komcsi genyó?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!