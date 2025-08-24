„Alpáriságból jeles!

Szijjártó arról posztolt az X-en, hogy orosz területen, ismét ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket. A külügyminiszter a bejegyzésében úgy fogalmazott: »egy egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba«.

A poszt alá kommentelt Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter. »Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni.«

Erre Szijjártó így reagált: »Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó«.

Nem kellett sokáig várni a lengyel külügyminiszter következő bejegyzésére: »Mindketten értjük a kölcsönösség diplomácia elvét. Egyébként meg úgy néz ki, hogy az orosz olajkút elleni támadás magyar meló volt. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!«

Következett ismét Szijjártó: »Kiváló vagy a vezetékrobbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet adtál az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is...«

És amit én teszek hozzá, ami ezután következett, arra szokták azt mondani, touché:

A 414. légideszánt pilóta nélküli gépeinek parancsnoka Brovdy Robert Iosifovich, aki 1975. augusztus 9-én Ungváron született ukrán-magyar kettős állampolgár.”

Nyitókép: Juszt László Facebook-oldala