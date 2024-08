Kiderült, miért utazott Szijjártó Péter Oroszországba

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Szijjártó Péter Szentpétervárra utazott. A külgazdasági és külügyminiszter pénteken találkozott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával – jelentette be a miniszter a Facebook-oldalán.

„Orosz gáz nélkül nem lehet Magyarország energiabiztonságát garantálni. Ez nem ideológia, hanem fizika és matematika kérdése. Ennek kimondásához ma kell némi bátorság Európában,

de Magyarország elégedett az orosz energetikai együttműködéssel, amely az ország ellátásbiztonságának egyik záloga”

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

„Alig egy hónap múlva, október elsején indul az új gázév és kezdődik a fűtési szezon is. A mi felelősségünk most is világos: magyar otthonok fűtésének biztosítása”

– szögezte le Szijjártó Péter.

***