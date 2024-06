Forr a levegő Gyurcsányék körül – most a párt volt alelnöke ment neki a Demokratikus Koalíciónak

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ahogy lapunk korábban megírta, a júniusi európai parlamenti és a helyhatósági választások legnagyobb vesztese a Gyurcsány Ferenc által fémjelzett MSZP-DK-Párbeszéd pártszövetség volt, hiszen a három párt közösen nem szerzett annyi szavazatot, mint amennyit öt évvel ezelőtt a Demokratikus Koalíció egyedül szerezni tudott. A lesújtó választási eredmény megszólaltatta a párton belüli kritikus hangokat. Először a DK egyik gyulai alapítója, Leel-Őssy Gábor szólalt meg az ügy kapcsán, aki a választási vereség reakciójaként lényegében nyugdíjba küldené a párt elnökét, Gyurcsány Ferencet.

Ezt sort folytatta most a Demokratikus Koalíció egykori alelnöke, Nagy-Huszein Tibor, aki a közösségi oldalán tett közzé egy írást, amelyben élesen kritizálta a párt jelenlegi irányvonalát. A volt alelnök József Attila sorait idézve, az „Érted haragszom, nem ellened” sorral kezdte az írását, amelyben felidézi 2018-as lemondása kapcsán, hogy a pártban

sem akkor, sem azóta senki sem vállalt felelősséget semmiért”

Az önreflexió hiánya

Ezt azzal támasztotta alá Nagy-Huszein Tibor, hogy „az örökös kampányfőnök, Molnár Csaba” egyetlen sikert sem tud felmutatni, „kudarcokat annál inkább”. Ezt követően pedig nyíltan kimondja, hogy 2018-tól „önnön bűvöletében élt a párt vezetése, tagságának bigott része, és minden kevésbé súlyos bukást sikerként élt meg azóta is”. Nagy-Huszein Tibor szerint, mivel a DK éveken át domináns pozíciót tudott szerezni az ellenzéki térfélen, „szervezeti és személyi ügyei már nem a párt belügye csupán”.

„A DK tehát már régen, de legkésőbb 2022-ben útelágazáshoz ért:

– Vagy meglépi azokat a szervezeti, személyi, tartalmi változásokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy legalább 3 millió szavazó számára elfogadható legyen,

– vagy akarata ellenére is beleragad abba a szerepbe, hogy ő tartja hatalomban Orbánt.”

– tette hozzá.

A párt azonban csírájában elfojtott minden önreflexiós kísérletet. A DK volt alelnöke írásában felidézi, hogy hiába írt az akkori kongresszus előtt nyílt levelet a tagságnak, amiben kifejtette, hogy mit kellene feltétlenül megtenni, és hiába gondolták még néhányan a kongresszuson rajta kívül, hogy érdemes lenne elmondani hasonló gondolatokat.

„Gyurcsány Ferenc keményen kiosztott mindenkit, mondván, az elnökségnek van pártja és nem fordítva.”

Visszhangkamrába zárva

Nagy-Huszein Tibor ezt követően a pártból is kilépett. Elmondása szerin részben a tagság is felelős azért, hogy nem képes megújulni a párt, hiszen „bárkire, aki bírálja a párt vezetését, azonnal tucatszám támadnak rá elvakult tagok, és rögtön Orbán szekértolójának kiáltják ki”. Nagy-Huszein Tibor szerint DK-ban kiépített személyi kultusz most vissza fog ütni.

A TISZA fellépése utáni gyűlöletkampány hatására lemorzsolódott a bázis kevésbé vagy egyáltalán nem elvakult része, és maradt az az elvakult bázis, amely a jelek szerint szilárdnak látszó hátteret ad a változtatásokkal szemben, csekély értékű, de töretlen bizalmat mutat a lényegében megbukott vezetés felé.

– mondta a DK volt alelnöke.