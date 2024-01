Vitézy Dávid Karácsony Gergely politikai sírásója lehet

Egy megoldás lenne, az előválasztás, erre Karácsony nem mondhatna nemet, hiszen 2019-ben is így lett az ellenzék jelöltje. Csak míg négy és fél éve a nála jóval esélytelenebb Horváth Csabát, majd később a szintén nem túl acélos DK-s Kálmán Olgát és a momentumos Kerpel-Fronius Gábort kellett megvernie, addig most egy igazi profit kellene maga mögé utasítania.

S a harmatgyenge Párbeszéden kívül csak a szintén halódó MSZP állna ki mellette teljes, vagy majdnem teljes mellszélességgel,

Gyurcsányék sem Vitézyt támogatnák, de a DK-sok mosolya nem lenne igazán őszinte, amikor Karácsony mellett kampányolnának, és nagyjából ez igaz a Momentumra is. S azzal a budapesti ellenzéki szimpatizánsok is tisztában vannak, hogy a rengeteg konfliktust generáló, az itt élőket nagyon megosztó döntéseket hozó, a főváros büdzséjét lenullázó, a mikroadományok ügyében besározódó kormánnyal állandóan hadban lévő Karácsonnyal szemben egy profi városvezetőt kaphatnának, aki a pártérdekek helyett valóban sokkal inkább szakmai alapon irányítaná a várost, és gyaníthatóan még a kormánnyal is jobb viszonyt tudna kialakítani, ami hasznos lenne az itt élőknek.

Így az előszavazók nagyon is meggondolnák, hova húzzák az ikszet. Ezért Vitézy alighanem közelgő döntése alapvetően meghatározza a jövő évi önkormányzati választás tétjét, s az egész ellenzéki együttműködés jövőjét. Az is biztos, hogy Karácsony a politikai holtszezonban is figyeli híreket.

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner