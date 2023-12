Se Karácsony, se Fidesz-KDNP, inkább valami más: kitálalt az ellenzéki főpolgármester-jelölt

Már tavasszal szó volt arról, hogy változtatásokat eszközölnének a választási rendszeren. Ennek egyik oka – nem mellesleg – a népszámlálási adatokból követezett: Budapest lélekszámának csökkenése, az agglomerációban élők számának megugrása. Ám visszatérve még egy kicsit a Mi Hazánk szerepére, mit gondol a tartózkodásukról?

Mi eddig is a Fidesz szatellitpártjának tartottuk a Mi Hazánk Mozgalmat, ez ismét bebizonyosodott.

Ezt a bélyeget az Ön pártja ugyancsak megkapja. Például a következőképpen: azzal, hogy Ön is elindul a 2024-es önkormányzati választásokon mint főpolgármester-jelölt, a Jobbik-Konzervatívok a Fidesz - KDNP-t segíti.

Én nem a kormánypártokat segítem, hanem egy polgári, konzervatív alternatívát kínálok, ami a fideszes kormány meg nem nevezett jelöltjével szemben nem tekint zsákmányként Budapestre…

… a kormánypártok még nem nevezték meg főpolgármester-jelöltjüket. Orbán Viktor a minap azt mondta lapunknak, a Fidesz valamikor március elején szándékozik olyan döntést hozni erről, amit a nyilvánosság előtt is megmutathatnak.

Meglátásom szerint bárki is lesz a jelöltjük, annyira sem lesz autonóm politikus, mint amennyire 2019-et megelőzően Tarlós István volt. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni: a kormánypártok komoly főváros- és önkormányzat-ellenes politikát folytatnak.

Visszatérve az alternatívájukra…

A Jobbik-Konzervatívok a balliberális pártok még el nem ejtett medve bőrén való osztozkodásában sem kíván részt venni.

Kiket kívánnak akkor megszólítani?

Azokat a budapestieket, akik a polgári, a közjó – a rend és a szabadság – érdekében folytatott politikát, illetve a programomban meghirdetett konkrét szakpolitikai elképzeléseket támogatják, s nem pedig az ideológiai, szekértábor alapú politikát követik.

Miért indul el a választásokon? Csalódott Karácsony Gergelyben?

Tisztázzuk a történelmi hűség kedvéért: mi 2019-ben nem támogattuk a jelenlegi főpolgármestert. A Jobbik-Konzervatívok Puzsér Róbert főpolgármester-jelöltet ajánlotta a választók figyelmébe. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, nem Karácsony Gergely ellenében indulok. Mi azt érezzük, hogy az ellenzéki szavazók körében is sokan vannak, akik elégedetlenek a balliberális városvezető eddigi teljesítményével – akár a várospolitikai „eredményeivel”, akár a következő felvetéssel: mit profitált abból az ellenzék az elmúlt négy és fél évben, hogy nem fideszes a főpolgármester, hanem ellenzéki.

Épp ezért készen állok egy előválasztásra is Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármesterrel szemben,

pártlogók nélküli voksolásra, ahol az elvek, a szakpolitikai elképzelések, a politikusi karakterek állnak egymással szemben.

Mi köti Önt Budapesthez?

Majd negyedévszázada itt dolgozom az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatójaként, egy évtizedig az intézmény egyik vezetőjeként. Megjegyezném, oktattam Csepelen is, abban a kerületben, amelyet a főpolgármester egyszer északon keresett. Jelenleg a második kerületben lakom, ám az első lakásom Rákospalotán volt, s éltem az agglomerációban is.

A Jobbik-Konzervatívok egyébként hány polgármesterjelöltet kíván indítani Budapesten 2024-ben?

Pontos számot nem tudok még Önnek mondani. Olyan városrészekben, ahol a helyi közösségek a jelenlegi városvezetővel elégedetlenek vagy számunkra nem támogatható egyik jelölt sem, saját alternatívát fogunk kínálni.

Beszéljünk a programjáról! Olvasva azt, valamint a korábbi nyilatkozatait, számomra az rajzolódik ki, hogy kifejezetten az autósok pártjára állt. Tudja, mennyivel növekedett az autók száma 2000 és 2021 között pusztán a fővárosban?

Pontos számot itt sem tudok Önnek mondani, de komoly növekedés volt.

Több mint 130 ezerrel növekedett az autók száma; Pest vármegyében ennek több mint a duplájával. Ezzel a tömeggel, az ingázókkal szükséges valamit kezdeni.

Egyrészt itt van a Jobbik-Konzervatívok Normális Autózásért Programja. Ebben több olyan javaslatot is megfogalmaztunk, amely a kiegyensúlyozott autóhasználat visszaállítását segíti, ösztönzi. Másrészt azt látjuk, a Karácsony-féle városvezetés szélsőségesen autósellenes politikát folytat, amit szerintünk ki kell egyensúlyozni. Nem egyoldalú autóspárti álláspontot képviselek, de azt mondom: helyre kell állítani a méltányos autóhasználatot! Mint mondtam korábban, éltem az agglomerációban is, tehát ismerem, milyen az, mikor naponta összesen három órát kell az ingázás miatt autóban tölteni. Ennek megoldására nekem konkrét elképzelésem van: addig nem szabad a belvárosból kitiltani az autósokat, amíg nem létesül elég P+R parkoló. Továbbá javaslom azt is, hogy BKV-bérlethez hozzákapcsolható legyen az adott gépjármű rendszáma, amivel kedvezményesen vagy akár ingyenesen lehetne igénybe venni a P+R parkolókat. Természetesen ilyen döntéseket az agglomerációs települések vezetőivel közösen hoznánk meg, EU-s, kormányzati forrásokat bevonva a projektek véghezviteléhez. Azt szeretnénk elérni, hogy a közlekedés minden résztvevője, az autósok, a kerékpárosok, a gyalogosok, a tömegközlekedők is azt érezzék: Budapest és az agglomeráció fejlődik.