Ha én lennék a főpolgármester, biztos, hogy nem lobogna többet szivárványos zászló a Városházán – nekiment Karácsonynak a mi hazánkos kihívója

Közrend tekintetében mit javasol?

Kiemelném a közparkok biztonságának garantálását, a társasházi ügyek megoldását, nem utolsó sorban pedig a bűnmegelőzést. Utóbbi nagyon hiányzik. A rendőrség (a bűnfelderítés mellett), a kerületi rendészetek egyfajta szabálysértési hatósági gyakorlatot folytatnak; holott arra lenne igazán szükség, hogy az utcán járőrözve bűnmegelőzési tevékenységet végeznének. Ezért egy városi rendőrség felállítását szorgalmazzuk – nyugat-európai példák sokasága áll rendelkezésre –, amely testület a Fővárosi Önkormányzat fenntartása, fennhatósága alatt állna. S bár nem e kérdéshez tartozik,

de fontosnak tartom megemlíteni: fel akarjuk számolni a Budapestet felélő korrupciót.

Itt sem csupán lózungokat szeretnénk puffogtatni – mint ami sajnos igen jellemző a magyar politikára –, hanem kézzel fogható, gyakorlatias megoldásokat keresünk, teszünk le az asztalra.

Van budapesti bázisa a Mi Hazánk Mozgalomnak? Karácsony előtt jelentették be, mind a huszonhárom kerületben indítanak polgármesterjelöltet.

Az egyik baloldali vezetésű kerületben le kellett cserélnünk jelöltünket a bejelentés előtt néhány nappal, mert az egyik, ottani önkormányzati szervezetnél dolgozó közeli hozzátartozóját megfenyegette főnöke: amennyiben polgármesterjelöltként indul ismerőse, különböző munkajogi szankciókkal kell, hogy számoljon. Sem kerületet, sem nevet nem kívánok mondani. Szerencsére ebben a kerületben volt több alkalmas jelöltünk is. Sokan támogatnak minket, de vannak, akik nem merik ezt felvállalni, mert félnek a különböző retorzióktól.

Toroczkai László minap interjút adott a Telex.hu nevű portálnak, ebben többek között szó esett arról, hogy Ön most egy helyi civil szervezettel dolgozik együtt, s velük egyetemben vasúti fejlesztések után nyomoznak. Mit lehet tudni erről?

A Déli Körvasút nevű projektről van szó, valamint a Hamzsabégi út mentén élők érdekvédelmi szervezet-ével (Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért – POPÉK) történő együttműködésről. A civilek régóta küzdenek azért, hogy a Déli Körvasút fejlesztése ne itt, hanem egy másik nyomvonalon valósuljon meg – tehát értik, tudják, hogy szükség van egy ilyen projektre, csupán nem az otthonaiktól kilenc méterre. Alternatív javaslatuk Budapesttől délre szól, ahol körülbelül ugyanezekkel a költségekkel meg lehetne valósítani egy hasonló fejlesztést. Nagyon érdekes egyébként,

hogy e kérdésben vállvetve küzdők egy tizenegyedik kerületi LMP-s képviselővel, Kreitler-Sas Mátéval, mindeközben az egyik legnagyobb lobbista a Déli Körvasút mellett Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár,

akit pont az LMP szeretne felkérni főpolgármester-jelöltnek.

Hivatalos bejelentés erről még nem történt. Visszatérve a programjára, Ön azt állítja, hogy „Budapest jelenlegi vezetésének a progresszív-liberális mantrán túl nincs mondanivalója, azan nincs világos szakmai terve a főváros működésével kapcsolatos napi gondok megoldására”. Fővárosiként viszont azt látom, van, sőt, vannak ilyen tervek – Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS), Budapesti Mobilitási Terv (BMT) –, pusztán munkagépeket nem látni.

Ha megnézzük az elmúlt négy év fővárosi „teljesítményét”, igen, láthatjuk a színes-szagos tanulmányokat, amiket nem mellesleg súlyos pénzekért elkészítettek valakik; azonban ami effektíve elkészült ezekből, azok bizony csupán a kerékpársávok. Ugyancsak budapestiként nem látok semmi mást. De, hogy pozitív közlekedésfejlesztési gondolatokat is kiemeljek Karácsony Gergelyék négy évnyi „teljesítményéből”, azt, hogy a menetrend szerint közlekedő autóbuszok is megállhatnak villamosmegállókban, így nem akadályozva a személygépjárműveket, jó ötletnek tartom. Ahogy a jegyvásárlási lehetőségek módosítását is. Ugyanakkor hangsúlyoznám: négy év alatt ennyit felmutatni egyenlő a nullával.

Főpolgármesterként, a Fővárosi Közgyűlés tagjaként támogatná-e akár a BAVS-ben (a Déli Körvasúttól eltekintve), akár a BMT-ben szereplő célok megvalósítását – a kötött pályás közlekedés fejlesztését, a gépjárműforgalom csökkentését?

Szuper tervek! Minden olyan projektet, fejlesztést támogatunk, amelyek a kötött pályás közlekedés elő-mozdítására, nem a gépjárműforgalom növelésére vonatkoznak, s nem járnak azzal együtt, hogy konkrét negyedeket kell miattuk letarolni (mint az kilencedik és a tizenegyedik kerületben történne a Déli Körvasút fejlesztése miatt) – de észszerű keretek között. Ugyanakkor meg kell nézni, mennyibe is kerülnek ezek a projektek; miből lehet ezeket a fejlesztéseket megvalósítani.