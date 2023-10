Elmaradt Karácsonyék zöldfordulata, a Levegő Munkacsoport többet akar: például fizetős parkolást mindenhova

Lukács András: Az adatok hitelesek, csak azokból nem következik a valóság

A Levegő Munkacsoport elnöke, Lukács András viszont árnyalta azt a képet, amit az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat állomásainak adatai mutatnak. „Félreértés ne essék, az adatok pontosak, hitelesek, csak azokból nem következik a valóság” – fogalmazott a Mandiner megkeresésére.

Az például, hogy a légszennyezéshez mennyire járul hozzá a közlekedés. A mérési eredményeket például az időjárás és a fűtési időszak is befolyásolja.

Továbbá a légszennyezettség mértéke rendkívül változik akár utcáról utcára.

A nagyforgalmú utak mentén magasabb a szennyező anyagok koncentrációja, és ezáltal a légszennyezettséggel összefüggő megbetegedések gyakorisága is jóval nagyobb, mint az akár száz méterrel távolabb található kisforgalmú övezetekben, mutatott rá Lukács. A rendkívül kisméretű, ún. ultrafinom részecskék (száz nanométernél kisebb átmérőjű szemcsék) számának detektálása sem történik meg. Példaként említette: az Üllői úton egy kockacukornyi méretű levegőben volt, hogy hatvanezer ultrafinom részecskét mértek. A szomszédos, forgalomcsillapított Ráday utcában ugyanez az érték hatezer volt. Márpedig minél kisebb a részecske, annál inkább károsíthatja az egészséget. A nagyobb szemcsékkel ellentétben az ultrafinom részecskék belélegzés után bekerülnek a véráramba, így a szervezet minden porcikájába eljutnak, többek között az agyba is, és okoznak súlyos betegségeket.

Az országos mérőhálózat abszolút nem kalkulál a részecskék toxicitásával, csupán a tömegüket méri, emlékeztetett Lukács.

Például a kétütemű robogók elképesztő mennyiségű policiklusos aromás szénhidrogént bocsátanak ki, melyeknek iszonyúan nagy a toxicitása. Amennyiben például egy gyalogos, kerékpáros vagy akár egy autós várakozik egy piros közlekedési lámpánál úgy, hogy mellette egy régi robogó püfög, akkor az számára már ezen egyetlen alkalommal is igen ártalmas lehet. Ha ott egy csecsemő fekszik egy babakocsiban, és akár néhány másodpercig kénytelen beszívni egy ilyen robogó kipufogógázát, akkor már ettől is nagy az egészségkárosodásának a kockázata; kutatások azt is bizonyították, hogy felnőtt korban alakulhat ki rákos megbetegedés a kisgyermekkorban belélegzett olyan anyagok miatt, amelyeket az említett régi robogók bocsátanak ki – hívta fel a figyelmet a szervezet vezetője.

A Levegő Munkacsoport szerint a fizető parkolás kiterjesztése Budapest egész területére megoldást jelenthetne

Valódi zöldfordulatot nem láthattunk az elmúlt négy évben

– mondta Lukács András geofizikus. Korábban is történtek fontos lépések, mint például a budapesti közbringa-szolgáltatás (MOL Bubi) elindítása, egyes belvárosi utcák forgalomcsillapítása, a Budai fonódó villamoshálózat létrehozása. E folyamatok fel is gyorsultak az utóbbi időszakban, többek között az Üllői úti és Váci úti védett kerékpársávok kialakításával, amit a Levegő Munkacsoport kezdeményezett, és más utakon is az autós sávok elvételével, de alapvetően nem változtatták meg a helyzetet, s messze nem elégségesek: a fővárosban nem csökkent érdemben a gépjárműforgalom.