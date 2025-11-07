Foghatja a fejét Putyin: nem az illegális migránsoknak, hanem az oroszoknak nehezítik meg a bejutását az Unióba

Az Európai Bizottság szigorúbb vízumszabályokat fogadott el az orosz állampolgároknak, válaszul a növekvő biztonsági kockázatokra – közölte a brüsszeli testület pénteken.

A döntés indoklása szerint a szigorított intézkedés a migráció fegyverként való felhasználása, a szabotázsesemények és a vízumok esetleges visszaélésszerű alkalmazása miatt vált szükségessé.

Az új szabályok értelmében az orosz állampolgárok több belépésre jogosító vízumot többé nem kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes uniós utazás előtt új vízumot kell igényelniük, ami lehetővé teszi a kérelmezők szorosabb és gyakoribb ellenőrzését a lehetséges biztonsági kockázatok mérséklése érdekében.

A cél a közrend és a belső biztonság védelme, miközben az intézkedés kivételt enged korlátozott és indokolt esetekben, például független újságírók és emberi jogi aktivisták számára – áll a testület sajtóközleményében. Az új szabályok célja továbbá a tagállamok közötti egységes alkalmazás biztosítása és a szabályok megkerülésének megakadályozása.

A döntés a tagállamok közös értékelésén alapul, és a tanács mellett működő szakbizottság, az úgynevezett vízumbizottságban minden tagállam jóváhagyta – írták.