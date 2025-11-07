Ft
11. 07.
péntek
Foghatja a fejét Putyin: nem az illegális migránsoknak, hanem az oroszoknak nehezítik meg a bejutását az Unióba

2025. november 07. 15:58

Ezt is meglépte Von der Leyen és Kaja Kallas.

2025. november 07. 15:58
null

Az Európai Bizottság szigorúbb vízumszabályokat fogadott el az orosz állampolgároknak, válaszul a növekvő biztonsági kockázatokra – közölte a brüsszeli testület pénteken.

A döntés indoklása szerint a szigorított intézkedés a migráció fegyverként való felhasználása, a szabotázsesemények és a vízumok esetleges visszaélésszerű alkalmazása miatt vált szükségessé.

Az új szabályok értelmében az orosz állampolgárok több belépésre jogosító vízumot többé nem kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes uniós utazás előtt új vízumot kell igényelniük, ami lehetővé teszi a kérelmezők szorosabb és gyakoribb ellenőrzését a lehetséges biztonsági kockázatok mérséklése érdekében.

A cél a közrend és a belső biztonság védelme, miközben az intézkedés kivételt enged korlátozott és indokolt esetekben, például független újságírók és emberi jogi aktivisták számára – áll a testület sajtóközleményében. Az új szabályok célja továbbá a tagállamok közötti egységes alkalmazás biztosítása és a szabályok megkerülésének megakadályozása.

A döntés a tagállamok közös értékelésén alapul, és a tanács mellett működő szakbizottság, az úgynevezett vízumbizottságban minden tagállam jóváhagyta – írták.

Oroszország törvénytelen és indokolatlan agressziós háborúja Ukrajna ellen továbbra is súlyos fenyegetést jelent Európa biztonságára,

különösen a szabotázs, a dezinformáció és a drónincidensek fokozódó veszélye miatt az Európai Unió területén. Az EU az agresszió kezdete óta folyamatosan szigorította az orosz állampolgárok beutazási feltételeit. A vízumszabályok további szigorításával újabb és szükséges lépést teszünk az unió és polgárainak biztonsága érdekében” – fogalmazott Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos.

Kaja Kallas is megszólalt

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő szerint „Oroszország jogtalan ukrajnai inváziója évtizedek óta a legveszélyesebb biztonsági helyzetet teremtette meg Európában”.

„Soha nem látott mértékű drónzavarásokkal és szabotázseseményekkel kell szembenéznünk saját területünkön. Kötelességünk megvédeni polgárainkat, ezért mostantól szigorúbb szabályok vonatkoznak azokra az orosz állampolgárokra, akik vízumot kérnek az EU-ba való utazáshoz.

Az EU-ba történő beutazás és a szabad mozgás nem jog, hanem kiváltság”

emelte ki.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

