Megvan a dátum, erre várt minden magyar

Karnyújtásnyira a magyar válogatott a pótselejtezőtől – hihetetlen, de San Marino is közel hozzá
Ha érvényesül a papírforma, akkor a magyar–ír meccsnek már nem lesz tétje.
Két hét múlva jön a sorsolás. Reményeink szerint a magyar válogatott is érdekelt lesz.
November 20-án Zürichben sorsolják ki a jövő évi labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjének párosításait – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A nemzetközi szövetség pénteki bejelentése szerint az esemény 13 órakor kezdődik.
A 48 helyből csak négy talál gazdára az európai és kettő az interkontinentális pótselejtező során, a mérkőzéseket március 26. és 31. között rendezik meg. Európában a rájátszás négycsapatos tornákból áll, elődöntőkkel és egy döntővel, mindegyik párharc egy mérkőzésen dől el. A selejtezősorozat 12 második helyezettje és a Nemzetek Ligája legjobb csoportgyőztesei vesznek részt rajta.
Nemzeti együttesünknek – amely jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja – jelenleg öt pontja van, és a pótselejtezőt érő második helyen áll. A portugálok tíz, az írek négy, az örmények három pontot szereztek eddig.
Ha a magyar válogatott nyer a következő fordulóban Örményországban és Portugália – amely még nem biztos vb-résztvevő – is győz Írországban, akkor az utolsó fordulótól függetlenül biztossá válik a második helye.
Ha viszont az írek döntetlent érnének el a portugálokkal szemben, és mi nyernénk, akkor még előzni tudnának, de csak abban az esetben, ha nagyobb különbséggel nyernek november 16-án a Puskás Arénában. Azonos pontszámnál először a gólkülönbség rangsorol, és ebben jelenleg a mieink kettővel jobbak. Egy Jerevánban aratott egygólos győzelemmel is három lenne a különbség a két csapat között, tehát az íreknek Budapesten az egygólos győzelem biztosan nem lenne elég az előzésre.
Nemzeti együttesünk szinte biztosan második, ha a két mérkőzéséből csak egyet nyerne meg, de nagy valószínűséggel két döntetlen is elég lenne, hiszen az írek és az örmények is játszanak még Portugáliával. Előbbi 1–0-ra kapott ki Cristiano Ronaldóék vendégeként, utóbbi pedig még az első fordulóban egy 5–0-s vereségbe szaladt bele odahaza.
Két fordulóval a vége előtt ezek a válogatottak állnak a pótselejtezőt érő második helyen a csoportjukban:
Szlovákia, Koszovó, Skócia, Ukrajna, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Észak-Macedónia, Albánia, Csehország
A második pozícióra (a saját csoportunkat nem nézve) a realitások talaján maradva még olyan csapatok pályáznak vagy éppen eshetnek le, mint Németország, Észak-Írország, Dánia, Ausztria, Románia, Belgium, Wales, Szerbia és a Feröer-szigetek.
A magyar válogatott jó eséllyel a sorsolásnál a második kalapba kerülne, így az első párharcot egy harmadik kalapos ellenfél ellen itthon játszhatná.
A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik. A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják.
