Megvan a dátum, erre várt minden magyar

A magyar válogatott jó helyzetben van

Nemzeti együttesünknek – amely jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja – jelenleg öt pontja van, és a pótselejtezőt érő második helyen áll. A portugálok tíz, az írek négy, az örmények három pontot szereztek eddig.

Ha a magyar válogatott nyer a következő fordulóban Örményországban és Portugália – amely még nem biztos vb-résztvevő – is győz Írországban, akkor az utolsó fordulótól függetlenül biztossá válik a második helye.

Ha viszont az írek döntetlent érnének el a portugálokkal szemben, és mi nyernénk, akkor még előzni tudnának, de csak abban az esetben, ha nagyobb különbséggel nyernek november 16-án a Puskás Arénában. Azonos pontszámnál először a gólkülönbség rangsorol, és ebben jelenleg a mieink kettővel jobbak. Egy Jerevánban aratott egygólos győzelemmel is három lenne a különbség a két csapat között, tehát az íreknek Budapesten az egygólos győzelem biztosan nem lenne elég az előzésre.

Nemzeti együttesünk szinte biztosan második, ha a két mérkőzéséből csak egyet nyerne meg, de nagy valószínűséggel két döntetlen is elég lenne, hiszen az írek és az örmények is játszanak még Portugáliával. Előbbi 1–0-ra kapott ki Cristiano Ronaldóék vendégeként, utóbbi pedig még az első fordulóban egy 5–0-s vereségbe szaladt bele odahaza.