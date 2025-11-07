Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sorsolás magyar válogatott vb-pótselejtező világbajnoki pótselejtező Magyarország vb-selejtező pótselejtező

Megvan a dátum, erre várt minden magyar

2025. november 07. 16:06

Két hét múlva jön a sorsolás. Reményeink szerint a magyar válogatott is érdekelt lesz.

2025. november 07. 16:06
null

November 20-án Zürichben sorsolják ki a jövő évi labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjének párosításait – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A magyar válogatott jelenleg pótselejtezős helyen áll
A magyar válogatott jelenleg pótselejtezős helyen áll / Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A nemzetközi szövetség pénteki bejelentése szerint az esemény 13 órakor kezdődik.

A 48 helyből csak négy talál gazdára az európai és kettő az interkontinentális pótselejtező során, a mérkőzéseket március 26. és 31. között rendezik meg. Európában a rájátszás négycsapatos tornákból áll, elődöntőkkel és egy döntővel, mindegyik párharc egy mérkőzésen dől el. A selejtezősorozat 12 második helyezettje és a Nemzetek Ligája legjobb csoportgyőztesei vesznek részt rajta.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatott jó helyzetben van

Nemzeti együttesünknek – amely jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja – jelenleg öt pontja van, és a pótselejtezőt érő második helyen áll. A portugálok tíz, az írek négy, az örmények három pontot szereztek eddig.

Ha a magyar válogatott nyer a következő fordulóban Örményországban és Portugália – amely még nem biztos vb-résztvevő – is győz Írországban, akkor az utolsó fordulótól függetlenül biztossá válik a második helye. 

Ha viszont az írek döntetlent érnének el a portugálokkal szemben, és mi nyernénk, akkor még előzni tudnának, de csak abban az esetben, ha nagyobb különbséggel nyernek november 16-án a Puskás Arénában. Azonos pontszámnál először a gólkülönbség rangsorol, és ebben jelenleg a mieink kettővel jobbak. Egy Jerevánban aratott egygólos győzelemmel is három lenne a különbség a két csapat között, tehát az íreknek Budapesten az egygólos győzelem biztosan nem lenne elég az előzésre.

Nemzeti együttesünk szinte biztosan második, ha a két mérkőzéséből csak egyet nyerne meg, de nagy valószínűséggel két döntetlen is elég lenne, hiszen az írek és az örmények is játszanak még Portugáliával. Előbbi 1–0-ra kapott ki Cristiano Ronaldóék vendégeként, utóbbi pedig még az első fordulóban egy 5–0-s vereségbe szaladt bele odahaza.

Mi történik, ha megvan a második hely?

Két fordulóval a vége előtt ezek a válogatottak állnak a pótselejtezőt érő második helyen a csoportjukban:

Szlovákia, Koszovó, Skócia, Ukrajna, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Észak-Macedónia, Albánia, Csehország

A második pozícióra (a saját csoportunkat nem nézve) a realitások talaján maradva még olyan csapatok pályáznak vagy éppen eshetnek le, mint Németország, Észak-Írország, Dánia, Ausztria, Románia, Belgium, Wales, Szerbia és a Feröer-szigetek.

A magyar válogatott jó eséllyel a sorsolásnál a második kalapba kerülne, így az első párharcot egy harmadik kalapos ellenfél ellen itthon játszhatná.

A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik. A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!