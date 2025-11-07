A Liverpool edzője megnevettette az újságírókat – Szoboszlai ennél szebb bókot nem is kaphatott volna

„Ennél szebb bókot nem is kaphatna! – reagált az összehasonlításra Slot. – Dominik az egész idényben fantasztikus, de ez a két meccs belőle és a csapatból is többet hozott ki. Igazából továbbra is azt tudom mondani róla, amit mindig is szoktam: tudjátok, hogy mit, ugye? [nagy csend a sajtóteremben…] Nem, hát persze, hogy nem tudjátok [nevetnek az újságírók].

Dominiknek sok különböző kiváló képessége van, de amit megint csak kiemelnék, az a labda nélküli játéka. Minden meccsen tetszik a labda nélküli teljesítménye, de a legutóbbi két találkozón még az eddigi szintjét is felülmúlta.”