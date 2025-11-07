A Liverpool edzője megnevettette az újságírókat – Szoboszlai ennél szebb bókot nem is kaphatott volna

Öltözői titkok Liverpoolból: Van Dijk szerint ilyen valójában Szoboszlai Dominik
A csapatkapitány szerint sem kérdéses, hogy a magyar futballista szintet lépett.
Arne Slot megnevettette az újságírókat a Liverpool pénteki sajtótájékoztatóján. A holland szakember Szoboszlai Dominikről és az ő kiváló formájáról is beszélt.
Arne Slot, az angol Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője megtartotta a Manchester City elleni vasárnapi Premier League-rangadót felvezető sajtótájékoztatóját. A holland szakember kapott kérdést Szoboszlai Dominikről is, aki az idény eddigi szakaszában végig kiváló formát mutatott, de az elmúlt két mérkőzésen rátett még egy lapáttal, és az Aston Villa (2–0), valamint a Real Madrid (1–0) elleni győzelmek alkalmával olyan teljesítménnyel rukkolt elő, hogy arra a klub korábbi legendás játékosa, Steven Gerrard is büszke lenne.
„Ennél szebb bókot nem is kaphatna! – reagált az összehasonlításra Slot. – Dominik az egész idényben fantasztikus, de ez a két meccs belőle és a csapatból is többet hozott ki. Igazából továbbra is azt tudom mondani róla, amit mindig is szoktam: tudjátok, hogy mit, ugye? [nagy csend a sajtóteremben…] Nem, hát persze, hogy nem tudjátok [nevetnek az újságírók].
Dominiknek sok különböző kiváló képessége van, de amit megint csak kiemelnék, az a labda nélküli játéka. Minden meccsen tetszik a labda nélküli teljesítménye, de a legutóbbi két találkozón még az eddigi szintjét is felülmúlta.”
Lesben áll a Real Madrid és a Manchester City?
Szoboszlai ebben az évadban a Liverpool összes eddigi bajnoki (10) és Bajnokok Ligája-mérkőzését (4) végigjátszotta, s ezeken összesen két gólt és négy gólpasszt jegyzett. Nem csoda, hogy a Vörösök vezetősége a hírek szerint már jelezte neki, két vagy három évvel szeretnék meghosszabbítani a 2028-ig érvényes szerződését. A magyar futballista értékét a Transfermarkt piaci portál 85 millió euróra taksálja.
