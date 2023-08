Az ellenzéki pártok a kormány helyett egymást akarták a víz alá nyomni a nyáron

A még a Jobbiktól is rosszabbul álló LMP pedig a Momentum folyamatos támadásában látja a jövőt, s egyértelmű, hogy a lila szimpatizánsok egy részéből zöldet csinálna, amire persze több esély van, mint újpestiből Fradi-drukkert faragni, így nem csoda, ha ezzel próbálkozik. Ungár Péter a minap például azért támadta Donáthékat, mert a Momentum plakáttal tiltakozott Erdogan budapesti látogatása ellen. A társelnök egyszerűen blődségnek nevezte az akciót – megjegyzem a momentumosok közül is csodálkoztak néhányan mindezen –, olyannak, amely az egész ellenzéki politika hitelét veszélyezteti. Ungár azt írta a Facebook-oldalán, hogy

Törökország egy rettentő fontos ország, a NATO-ban szövetségesünk, és mindenki folytat magas szintű diplomácia kapcsolatokat vele.

Majd kijelentette, hogy nem baj, ha valakik a Nyugatot másolják, csak akkor nem ártana a nyugati híreket elolvasni. „Magyarország jobb ellenzéket érdemel, a kétláb jó négyláb rossz kinyilatkoztatások senkinek sem segítenek” – vonta le a lesújtó konzekvenciát. Ezek után persze a kommentekben kapott támadásokat kellett elhárítania, miszerint ő a Fidesz kollaboránsa, beépített ügynöke, az anyja a kormánnyal jó viszonyt ápoló Schmidt Mária, s egyébként is, milliárdos.

Ungár az LMP-t tekinti az igazi zöld pártnak

Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke is megszólalt Ungár oldalán, azt írta, úgy érzi szinte már csak velük foglalkozik, de van ennek egyszerűbb módja is – majd belinkelt azt az oldalt, ahol az LMP-s politikus csatlakozhat a párthoz. Arra utalhatott Gelencsér, hogy a párt társelnöke a közösségi médiában többek között amiatt is bírálta a Momentumot, mert az azt javasolta, hogy az Európai Bizottság az uniós pénzekről szóló döntésében újabb követeléseket is emeljen be.

De Ungár a másik zöld pártba, a Párbeszédbe is bele-beleáll időnként, nyilván az LMP-t tartja az első számú zöld alakulatnak, s bár előfordul az is, hogy bocsánatot kér Karácsony Gergelytől – mint amikor nem hitte el neki, hogy nem engedi vissza az autókat a Lánchídra, de azután mégis ez történt –, de az, hogy az üledékes kőzethez hasonlította, mondván a főpolgármester marad a jelöltjük a posztra jövőre is, finoman szólva sem volt túl barátságos megjegyzés.

Nehéz ezek után elképzelni, hogy tudnak majd közös listát állítani az uniós választásra, mint ahogy az korábban szóba került.

De a történelme legrosszabb időszakát élő MSZP – amely a Medián júniusi felmérése alapján 1 százalékon áll – is nekiment az ellenzéknek, saját szövetségeseinek. Molnár Zsolt pártigazgató éppen a Mandinerben nyilatkozta azt, hogy az az ellenzéki politika, amely a tagadásra, a kormány kizárólagos támadására épül, nem vezet győzelemre, sőt: totális zsákutca. „Meg kell húzni persze a határvonalakat, s bár minden tiszteletem a DK elnökének, úgy hiszem, az általa húzott határvonal nem helyes” . S finoman, de elhatárolódott a Karácsony Gergely által „összeperselyezett” félmilliárd forintos adománygyűjtéstől is. Azt mondta, csak a sajtóból értesültek róla, de a főpolgármester magyarázatát az ellenkező állítások bebizonyításáig el kell tudni fogadni, ugyanakkor hozzátette, ez az ügy valóban nem erősítette a bizalmat.

Új pártok, új konfliktusok

Mindez annak a fényében is érdekes, hogy nem is olyan rég még az MSZP és a Párbeszéd szövetségként működtek, s szó volt a két párt egyesüléséről is, de mostanra odáig jutottak, hogy ez sem segítene rajtuk sokat, legfeljebb két százalékon állnának. Így nem volt teljesen váratlan Komjáti Imrének, az MSZP egyik társelnökélnek az a totális elkeseredettséget, félelmet bizonyító gondolatkísérlete, hogy az ellenzéki pártoknak közös listát kellene kialakítaniuk az EP-választásra. Ez ugyanis az egyetlen megoldás arra, hogy ne derüljön ki, milyen elképesztően gyengék most a szocialisták.

Mindenesetre túl sok sikert nem aratott az ötlete a balliberális térfélen.

De az sem javít az ellenzék helyzetén, hogy a nyártól immár pártként léptek azok a nemrég alakult politikai erők – immár jogerősen bejegyezték a Mindenki Magyarországa Néppártot, de a Nép Pártján mozgalom is továbblépett –, ezek tovább fragmentálják ezt az oldalt, ráadásul a vezetőik, Márki-Zay Péter és Jakab Péter egy kanál vízben meg tudnák egymást fojtani, de ebbe a műveletbe szívesen beszállnának mások is, főleg a DK színeiben.