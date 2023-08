Gyurcsány kenyeret süt, a Momentum pakkot rak, Lili „jourovázik” – sehogy se akar összejönni a nyár a baloldalnak!

A szocialisták az elmúlt években rengeteg kiemelt politikusukat veszítették el, ám forrásunk állítja, zömük inkább a saját karrier építésével volt elfoglalva, nem közösségben gondolkodott. „Rég nem volt ilyen jó a hangulat a pártban” – bizonygatta lapunknak az egyik vezető.

Ami az MSZP témáit illeti, ők „megélhetési biztonságot” és balatoni szabad strandokat követelnek, miközben elkezdték óvatosan kritizálni a Karácsony-féle városvezetést.

A Párbeszéd lényegében a mérhetetlen pártok kategóriájában focizik, ám amíg megvan a parlamenti frakciójuk, illetve Karácsony Gergely személyében ők adják (egyelőre) a főpolgármestert, továbbra is a víz felett tudnak maradni. Ők most állításuk szerint leginkább az EP-választásra készülnek, szintén önállóan indulnak, céljuk pedig nem kevesebb, minthogy egyetlen mandátum megszerzésével visszajuttassák Jávor Benedeket a brüsszeli és strasbourgi törvényhozásba. Ő most ugyebár a Főváros brüsszeli képviseletében tengődik.

Közben mozgolódik a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk is, ők mindenképp önállóságban gondolkodnak, akárcsak a Márki-Zay Péter által némi spéttel megalapított új párt, ami a Mindenki Magyarországa Mozgalomra kíván elsősorban építeni. Hogy ebből mi fog kisülni, egyelőre nehéz lenne megjósolni, ám ne feledjük: akármennyien is tagadták meg az egykori szövetségesek közül, MZP hónapokig az ellenzék közös listavezetője és miniszterelnök-jelöltje volt!

Ahogy arra már utaltunk,

a legnagyobb viták és versengések a baloldal „nyerő terepén”, Budapesten lesznek.

Karácsony jelöltsége megingathatatlannak tűnik, ráadásul a főpolgármester életében először a színfalak előtt is forszírozza az indulását. Sőt, a magabiztossága olykor már zavarba ejtő, miközben információink szerint mind a DK, mind az MSZP, mind az LMP elégedetlen vele, sőt, a tavalyi előválasztási visszalépése miatt többen, köztük maga Gyurcsány Ferenc, kifejezetten haragszanak rá. Ettől függetlenül neki egyelőre egyik térfélen sincs kihívója, ám jelzésértékű, hogy a kormánnyal való teljes szembenállást választó, bármiféle egyeztetést vagy együttműködést elképzelhetetlennek tartó DK-sok nyilvánosan is kritizálják. Úgy tudjuk, ha lenne nála esélyesebb,

Gyurcsányék már csak presztizsből is ráindítanák valakit Karácsonyra. Erre azonban most épp kevés az esély

– ezért is törekszik a DK a lehető legtöbb helyet megszerezni a kerületek szintjén.